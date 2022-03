Frust und Freude über verschwundenen Gehweg in Hohenwerbig

Hohenwerbig

Plötzlich ist der Gehweg fort an der Dorfstraße in Hohenwerbig. Das finden einige Bürger aus dem Dorf nicht so gut. Andere wiederum sehen darin einen Fortschritt, um den lange gerungen wurde von einigen.

Empört über den Abriss des zuletzt nur noch sehr maroden Gehweges an der Landesstraße 82 in Richtung Zeuden sind jedoch Manuela Sperfeld und ihre Familie. Sie war von der so genannten Vorstadt aus immer gerne gleich links an der Landesstraße entlang unterwegs zur Dorfmitte oder zum Friedhof an der Kirche.

Sanierter Weg an der anderen Kirchenseite

Nun gibt es nur noch den Weg anders herum um die Kirche entlang der alten Dorfstraße. An der Ortsdurchfahrt indes ist der Gehweg kurz hinter einem Haus gegenüber der Kirche nun gekappt. „Ich dachte erst, der Gehweg wird endlich saniert, als die Bauarbeiter angerückt sind“, sagt Manuela Sperfeld. „Dann haben sie ihn aber weggebaggert, Erde aufgefüllt und Gras angesät“, berichtet die Einwohnerin verärgert.

In Hohenwerbig ist ein maroder Gehweg an der Ortsdurchfahrt weggerissen worden. Nun geht es nur noch auf diesem sanierten Fußweg ins Dorf Quelle: Thomas Wachs

Mit ihrer gehbehinderten Schwiegermutter im Alter von 85 Jahren war sie gerne mit dem Rollstuhl zu einem Spaziergang auf dem alten Gehsteig auf kurzem Wege unterwegs ins Dorf oder auch zum Friedhof. Jetzt gehe es über den verbleibenden zweiten Fußweg recht mühsam voran über das Kopfsteinpflaster der alten Dorfstraße und über große Schrägen zum Friedhof.

Einwohner drängten auf Abriss des Fußweges

Allerdings war der bis zu seinem Abriss marode Fußweg an der Landesstraße seit einiger Zeit ebenso auch schon ein Ärgernis für andere Dorfbewohner. So hatte Frank Zehender immer wieder in Gremien der Niemegker Stadtverordnetenversammlung auf den Abriss des Gehweges gedrängt.

„Alternativ gibt es ja einen sehr gut ausgebauten und vor wenigen Jahren erst neu gemachten Gehweg rechts entlang der Kirche ins Dorf“, erklärt Thomas Hemmerling, der Amtsdirektor von Niemegk. „Dieser ist auch barrierefrei und kann mit Rollatoren und Rollstühlen gut befahren werden“, argumentiert der Verwaltungschef. Der Abriss des Gehweges sei auf Wunsch des Ortes erfolgt und gemeinsam mit dem Landesbetrieb Straßenwesen realisiert worden.

Niemegker Amtsdirektor nimmt Kritik ernst

Wie Hemmerling gegenüber der MAZ sagte, nehme der die Kritik aus dem Dorf dennoch ernst. Erwogen werde nun eine Bürgerversammlung im Dorf, bei der die Umbauten und die Zwänge dafür noch einmal erklärt werden sollen.

Für Manuela Sperfeld und ihre Familie bleibt dennoch der Ärger: „Wenn ich nun ins Dorf will, muss ich zweimal über die Landesstraße hinweg.“ Gerade jetzt, wo in Dietersdorf die Vollsperrung der B2 begonnen hat und die offizielle Umleitung für Lastwagen und anderen überregionalen Verkehr direkt durch Hohenwerbig nach Niemegk führt, sei das ein Sicherheitsrisiko.

Schwiegermutter möchte nicht über die Straße

„Mein Schwiegermutter möchte auf keinen Fall mehr über die Straße und verzichte dann lieber mal auf eine Ausfahrt und einen Spaziergang“, berichtet die Anwohnerin aus Hohenwerbig. Sie fürchtet zudem, dass andere Bewohner aus Gewohnheit weiter die alte, kurze Route nutzen, etwa um mit Handwagen ihre Flaschen zum Altglas-Container zu bringen in der Dorfmitte.

In Hohenwerbig ist ein maroder Gehweg an der Ortsdurchfahrt der Landesstraße weggerissen worden (links). Das ärgert unter anderem Manuela Sperfeld. Quelle: Thomas Wachs

„Nicht auszumalen, was dann passieren kann, wenn die Leute auf der Straßen laufen“, sagt Manuela Sperfeld gegenüber der MAZ.

Von Thomas Wachs