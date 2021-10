Fußballfans nach Getränke-Klau am A-9-Rasthof in Sachsen gestoppt

Niemegk

In der Gemeinschaft fühlen sie sich stark. Wohl mit diesem Gefühl haben 20 bis 25 vermeintliche Fußballfans am Wochenende ihren Auftritt an der Autobahn-Raststätte Fläming-West gehabt. Sie waren auf der Heimreise vom Auswärtsspiel ihrer Mannschaft.

Zielgerichtet wurde am Sonntag, kurz nach 16 Uhr, das Getränkeregal in der Station angesteuert. Daraus wurde eine noch nicht genau festgestellte Menge entnommen. Dann verließ die Gruppe die Verkaufseinrichtung ohne die Waren zu bezahlen.

Bierdusche für Mitarbeiter

Von einem Mitarbeiter wurden die Diebe angesprochen und auf ihr Fehlverhalten hingewiesen. In der Folge kam es zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung, bei der ein Angestellter der Raststätte mit Bier übergossen wurde.

Anschließend flüchteten die Männer und Frauen mit vier Kleinbussen auf der A 9 in Richtung Sachsen-Anhalt. Nach der umgehenden Information über das Geschehen und die Beschreibung der beteiligten Fahrzeuge, konnten Beamte aus dem Freistaat alle vier Kleintransporter auf der A 14 stoppen und kontrollieren.

Die Personalien wurden dokumentiert. Durch Polizeibeamte wurden Strafanzeigen gefertigt und Spuren gesichert. Die Ermittlungen führt die Kriminalpolizei der Polizeiinspektion Brandenburg.

Von René Gaffron