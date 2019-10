So war das 29. Oktoberfest in Niemegk

Niemegk

Ohne Schärpe und Diadem wirkt die junge Niemegkerin noch ein bisschen verloren neben all den königlichen Hoheiten. Sophie Born blinzelt verlegen ins Schweinwerferlicht und wartet darauf, dass Bürgermeister Hans-Joachim Linthe sie zur Oktoberfestkönigin des Jahres 2019 krönt. Endlich ist der Moment da: Die weiß-grüne Schärpe liegt über ihrer Schulter, das Diadem mit der kleinen Maß sitzt fest in ihrem Haar. Sie lächelt und winkt, die Menge johlt.

Bis Freitag wurde das Geheimnis um die nächste Regentin von Niemegk streng gehütet. Nicht einmal ihr Freund hatte gewusst, dass sie die Thronfolge von Sarah Wilke antreten wird. Für die 18-Jährige, die in diesem Jahr ihr Abitur bestanden und eine Ausbildung bei der Abfallwirtschaft Potsdam-Mittelmark angefangen hat, ist es eine große Ehre. „Ich freue mich auf meine Aufgaben im nächsten Jahr“, sagt Sophie Born.

Gut gelaunte Niemegker legen eine Tanzpause ein. Quelle: Hannah Rüdiger

Ein Fest voller Traditionen

Ihre erste Amtshandlung: Das Festbier anstechen und Maß für Maß an ihre Vorgängerinnen verteilen. Mit ein bisschen Unterstützung vom Veranstalter Bodo Höhne gelingt es ihr; die kleine Bierpfütze auf dem Boden gehört dazu.

Es ist eine von vielen kleinen Traditionen, die nicht mehr vom Niemegker Oktoberfest wegzudenken sind. Eine andere ist die feierliche Eröffnung durch den Belziger Jugendfanfarenzug. Das 40-köpfige Traditionsensemble marschiert quer durch den Festsaal und kündigt mit Naturtrompeten und Naturknechtstrommeln den Beginn der Festlichkeiten an.

Neu dabei: Bierwagen von „Opa Walter“

Auch in diesem Jahr gaben die Musiker mehrere Stücke zum Besten. Als nächstes hielt ein bunter Festzug aus DDR-Motorrädern von Simson und EMW, einer antiken Fläminger Bierkutsche und zwei Reiterinnen auf mächtigen Shire Horses Einzug.

Den Veranstaltern Astrid und Bodo Höhne erfüllte ein Gefährt mit besonders viel Stolz: Erstmals war auch der alte Bierwagen von „Opa Walter“ mit dabei, ein in strahlendem Blau lackierter Garant. Mit diesem Wagen hatte Walter Höhne seinerzeit die Nachbardörfer mit Bier beliefert. Beim 29. Niemegker Oktoberfest thront darauf unter anderem die erste Königin, die vor 15 Jahren in Niemegk gekrönt wurde.

Wer kann den Bierkrug am längsten hochhalten? Am Freitag machte ein Rädigker das Rennen. Quelle: Hannah Rüdiger

Kräftemessen mit Bierkrügen

Ein Highlight des zweitägigen Oktoberfests war das traditionelle Maßkrug-Stemmen, bei dem sich am Freitag acht Männer ein nervenaufreibendes Kräftemessen lieferten. Zu gewinnen gab es nicht weniger als den ersten Tanz mit der frisch gekrönten Königin. Am Ende machte Ronny Kamischke das Rennen, der seine Maß am längsten am ausgestreckten Arm halten konnte.

Er feiere mittlerweile zum 15. Mal Oktoberfest in Niemegk, erzählt der Rädigker später. Beim Bierkrug-Stemmen sei er jedoch zum ersten Mal dabei gewesen – geübt habe er dafür nicht. Ein Freund widerspricht ihm lachend: „So gesehen üben wir schon regelmäßig, aber nur mit einem halben Liter Bier.“ Ronny Kamischke will auch in den nächsten Jahren wiederkommen: „Die ganze Veranstaltung ist einfach jedes Mal wieder überragend“, erzählt er.

„Die Landstreicher“ spielen zum ersten Mal in Niemegk

In der Zwischenzeit haben „Die Landstreicher“ aus Leipzig die Bühne erobert. Mit vollem Einsatz spielt die selbsternannte „Party-Hit-Band“ einen Schlager nach dem anderen. Auf der Setlist finden sich Songs von DJ Ötzi und Mickie Krause bis hin zu Karnevalsklassikern der Kölner Band Höhner.

Für die Landstreicher ist es der erste Auftritt auf dem Niemegker Oktoberfest. Bei den meisten Feierwütigen kommt die Musikauswahl jedoch gut an: Auf der Tanzfläche ist selten ein freies Fleckchen zu finden.

„Die Landstreicher“ spielten einen Schlager-Hit nach dem anderen. Quelle: Hannah Rüdiger

„Die Atmosphäre ist großartig“

Für Ines Behrendt, die mit ihrer Freundin Anna-Maria Papaccio unterwegs ist, ist das Fest im Schafstall nur eins von vielen Oktoberfesten in diesem Jahr: Die Berlinerin nimmt mit, was sie an Wiesn-Tradition in der Region finden kann. Auch das Niemegker Fest ist für die 47-Jährige eine feste Adresse. „Ich fand die Musik letztes Jahr zwar ein bisschen besser, aber die Atmosphäre ist immer noch großartig“, sagt sie.

Als die Alkoholpegel steigen und die Stimmung immer ausgelassener ist, kann auch Veranstalterin Astrid Höhne aufatmen. Sie ist froh, dass beim Programm alles glatt gelaufen ist und der Moderator gut ankommt. „Wenn es richtig losgeht, können wir auch so langsam runterfahren“, sagt sie. Ihren ersten Drink gönnt sie sich am Freitag erst nach vier Stunden Party. Danach geht es wieder an die Arbeit – das Wochenende wird noch lang.

Von Hannah Rüdiger