Im Oktober finden weitere Musikalische Burgführungen mit Ralf dem Raben statt.

So zum Beispiel am 14. Oktober um 12.30 Uhr sowie am 16. und 18. Oktober jeweils um 12 Uhr.

Reservierungen sind möglich unter: kontakt@ralf-der-rabe.de und telefonisch unter 0162/7767341.

Weitere Termine unter: www.ralf-der-rabe.de