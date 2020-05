Giftflüge gegen Spinner und Nonne fallen aus

Niemegk

Die Gift-Hubschrauber mit Insektizidfracht können am Boden bleiben. Zumindest jetzt im Frühjahr. Denn anders als nach Voruntersuchungen im Winter noch vermutet, gibt es nun keine Explosion der Population von Kiefernspinnern in bestimmten Wäldern des Hohen Flämings.

„Auch gegen die Nonne als weiterer Schädling müssen wir zunächst nicht fliegen“, sagt Oberförsterin Karin Heintz. Sie ist Chefin der auch für die Reviere im Hohen Fläming zuständigen Oberförsterei Dippmannsdorf.

Starker Protest verzögerte Flüge

Vor einem Jahr hatte es im Land starke Proteste gegen die Sprühaktionen mit dem Insektizid „Karate Forst“ gegeben. Widersprüche des Naturschutzbundes Deutschland ( Nabu) hatten Flüge hinausgezögert. Und auch in diesem Jahr hatten Kritiker schon aufgehorcht, als in Amtsblättern aktuell für das Frühjahr schon Gift-Flüge angekündigt waren. Vor allem auch Waldgebiete bei Niemegk und Marzahna wären erneut betroffen gewesen.

Diese Flüge finden aber nun nicht statt. „Zurzeit ist keine Bekämpfung des Kiefernspinners mit einem Insektizid erforderlich“, bestätigt Frauke Zelt, die Sprecherin des Ministeriums für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz des Landes Brandenburg, auf Anfrage der MAZ.

Gefräßige Raupen des Kiefernspinners können ganze Waldbestände gefährden. Quelle: Thomas Wachs

Nach der so genannten Winterbodensuche, bei der Forstleute das Aufkommen von Raupen, Larven und Kokons ermitteln und so den Befall prognostizieren, war in einigen Bereichen der Oberförsterei Dippmannsdorf noch eine starke Gefährdung der Wälder durch Kiefernspinner auf insgesamt rund 700 Hektar befürchtet worden.

Niemegker Förster war besorgt

Vor allem im Revier Niemegk war Förster Frank Zehender im Februar noch sehr besorgt. Die aktuellen Überwachungsergebnisse zur Vermehrung des Kiefernspinners im Bereich der Oberförsterei Dippmannsdorf gäben jedoch Grund zur Entwarnung. „Erfreulicherweise haben die letzten Überwachungen gezeigt, dass sich die Lage entspannt“, heißt es vom Ministerium.

Mit Leimringen ist im Frühjahr ermittelt worden, wie groß die Gefahr durch Raupen des Kiefernspinners in diesem Sommer sein kann. Quelle: Oberförstereoi Dippmannsdorf

An Leimringen und bei Probeuntersuchungen an betroffenen Kiefern war die konkrete Raupenanzahl bestimmt worden. „Die Ergebnisse zeigen, dass nicht mehr so viele Raupen fressen werden, wie zunächst befürchtet wurde. Lokal mögliche Fraßschäden sind zwar nicht auszuschließen. Sie werden jedoch nicht so stark sein, dass Kiefernbestände flächig gefährdet sind“, sagt Frauke Zelt. „Die Anträge auf den Einsatz von Insektiziden werden daher nicht bearbeitet.“

Sperrungen waren schon angekündigt

Die vorsorglich in dem alle vier Wochen erscheinenden Amtsblatt des Landes Brandenburg bekanntgemachte Allgemeinverfügung des Landesforstbetriebes zur Sperrung von Waldflächen im Bereich der Oberförsterei Dippmannsdorf laufe somit aus.

Dennoch haben die Forstleute weiter Sorgen: „Kiefern sind durch Dürre, Trockenheit und Fraß vorgeschädigt. So genannte Sekundärschädlinge wie Borkenkäfer und Pilze können so leichtes Spiel haben“, sagt die Ministeriumsprecherin. Um die Ausbreitung dieser Schädlinge zu verhindern, „werden die Bestände sorgsam beobachtet und Waldbesitzer zu eventuell notwendigen Maßnahmen beraten“.

Weitere Überwachung nötig

Die Überwachung des Kiefernspinners müsse im Sommer mit der Beobachtung des Falterfluges sowie der Eiablage fortgesetzt werden. Für die Erfassung der Fraßschäden werden auch Satellitendaten ausgewertet. „Nach der Auswertung der weiteren Untersuchung im Sommer, kann es sein, dass wir im Herbst dann doch noch Flüge gegen Forstschädlinge durchführen müssen“, sagt Oberförsterin Karin Heintz.

Michael Kopka ist Experte für Waldschutz im Landesbetrieb Forst. Quelle: Thomas Wachs

Als Ursache für das aktuelle Ausbleiben des Kahlfraßes durch die Nonne gelten Witterungsextreme im vergangenen Jahr. Im Mai gab es Spätfröste und im Sommer Hitzerekorde. Da seien viele Raupen vertrocknet. Fachleute des Landeskompetenzzentrums Forst in Eberswalde hat die Entwicklung überrascht. „Es hatte keiner damit gerechnet. Wir hatten in den Baumkronen Temperaturen von 40 Grad und mehr“, sagte Experte Michael Kopka, Bereichsleiter für Wald- und Forstschutz beim Landesbetrieb in Potsdam, kürzlich gegenüber der MAZ. Viele Raupen hätten die Entwicklungsstadien vier und fünf gar nicht mehr erlebt.

Von Thomas Wachs