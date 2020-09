Klein Marzehns

Ein Schaden von rund 1000 Euro entstand bei einem Wildunfall auf der Landstraße bei Klein Mahrzehns. Dort war ein MAN-Transporter am Montagmorgen in Richtung Autobahnanschluss der A9 unterwegs, als ein Greifvogel plötzlich in die Frontscheibe des Kastenwagens krachte.

Die Kollision ereignete sich gegen 7.20 Uhr. Das Tier verendete an der Unfallstelle. Am Fahrzeug entstand erheblicher Schaden.

Nach der Unfallaufnahme durch die herbeigerufene Polizei konnte der Kraftfahrer seine Tour selbstständig fortsetzen. Wie die Polizei mitteilt, war der Greifvogel an einem Fuß beringt. Daher haben die Beamten die Umweltbehörde über den Unfall informiert. Die Herkunft des Vogels ist zunächst noch nicht aufgeklärt.

Von MAZ