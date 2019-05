Raben

Die evangelischen Kirchengemeinden des Pfarrbereichs Rädigke laden zu einem besonderen Projekt ein – ins „Zelt der Begegnung“. Beteiligt sind die acht Kirchengemeinden Raben, Grubo, Lehnsdorf, Lühnsdorf, Buchholz, Klepzig, Rädigke und Mützdorf. Der erste Gottesdienst soll am Sonnabend, 25. Mai, gegen 16 Uhr beginnen.

Der Aufbau der neun Dachbinder auf den schon stehenden Seitenwänden beginnt um 8 Uhr auf dem Gelände des Spielplatzes in Raben – am Beachvolleyballfeld an der Straße zur Burg Rabenstein, teilt Pfarrer Matthias Stephan mit. Zeitgleich können die Bänke für das „Zelt der Begegnung“ zusammengebaut werden.

So sieht eine der Seitenwände aus. Quelle: privat

Gegen Mittag werde die Dachplane angebracht. „Am frühen Nachmittag werden die in unseren Kirchengemeinden gestalteten Stoffbilder als Seitenwände angebracht“, sagte Stephan weiter. Nach dem Gottesdienst sei für alle Helfer ein Grillfest geplant.

Ein „Fest der Begegnung“ ist am 15. Juni geplant. Ab 14 Uhr wollen die Gemeinden des Pfarrbereichs feiern. „Dafür haben wir den „Wald-Gottesdienst“ aus Lehnsdorf nach Raben verlegt“, erläutert Stephan. Zu diesem Fest sind Kuchen – und Kaffeespenden willkommen.

Von MAZ