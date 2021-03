Hoher Fläming

Melitta Roscher und einige weitere MAZ-Leser sollten am Ende recht behalten: „Diese Straße wird wohl gewinnen“, schrieb sie schon vorab in einem Facebook-Kommentar zur MAZ-Aktion auf der Suche nach der schlechtesten Straße im Hohen Fläming.

Sieger mit großem Abstand

Und tatsächlich: Die kommunale Piste zwischen Schlalach, Brachwitz und der Bundesstraße 2 ist der Sieger im großen MAZ-Voting. Nach Einschätzung der meisten Leserinnen und Leser, die sehr eifrig an der Online-Abstimmung teilnahmen, ist das mit Abstand die größte Problemzone der gesamten Region.

Fünf Kandidaten hatten sich in Zuschriften als Favoriten herauskristallisiert, auch wenn Dutzende weitere Strecken durchaus das Zeug hätten zur schlechtesten Straße der Region. Die Probleme sind überall groß zwischen Görzke und Marzahna sowie Borkwalde und Groß Marzehns. Bei der Abstimmung unter den fünf Favoriten war das Ergebnis mehr als eindeutig und die Resonanz riesig. Auf dem zweiten Rang landete die Landesstraße 94 zwischen Görzke und Gräben.

Die Landesstraße 94 zwischen Gräben und Görzke ist nach Ansicht der MAZ-Leser die zweitschlechteste Straße im Hohen Fläming. Quelle: Natalie Preißler

Insgesamt gab es mehr als 2000 Zugriffe auf den Online-Bericht und die Abstimmung. Exakt 498 Leser nahmen teil, 493 gaben ihre Stimme ab. Auf den Spitzenreiter entfielen 254 Klicks und so mit 51,5 Prozent die absolute Mehrheit der Stimmen. Platz zwei ging mit 97 Stimmen (19,7 Prozent) an die L94 Görzke – Gräben. Auf Rang drei landet die innerstädtische Niemöllerstraße in Bad Belzig mit 62 Stimmen (12,6 Prozent).

Die Landesstraße 941 zwischen Groß Briesen und Ragösen belegt den vierten Platz im Voting mit 48 Stimmen (9,7 Prozent). Indes sahen 32 oder 6,5 Prozent der teilnehmenden MAZ-Leser die Klepziger Dorfstraße als schlechteste Straße im Hohen Fläming.

Quelle: Detlev Scheerbarth

Kaum Aussicht auf Besserung

Für den Spitzenreiter mit zweifelhaftem Ruhm wird sich trotz des großen Bedarfs, den viele Nutzer offenkundig sehen, so schnell wohl kaum etwas ändern am Zustand der Schlaglochpiste über die Felder zwischen Schlalach, Brachwitz und Buchholz.

Die marode kommunale Straße zwischen Schlalach, Brachwitz und der B 2 ist seit Jahren eine Problemzone für zwei Kommunen. Quelle: Thomas Wachs

„Uns als zuständiger Kommune fehlt einfach das Geld für einen dringend nötigen Ausbau der Straße“, sagt Bauamtsleiter Christoph Höhne am Montag im Rathaus Treuenbrietzen. „Alles andere wäre herausgeworfenes Geld und die Flickschusterei ist keine dauerhafte Lösung.“

Kosten von mehr als 1,2 Millionen Euro waren schon mal kalkuliert worden, als die Strecke für eine Förderung über Programme der Lokalen Aktionsgruppe Fläming/Havel (LAG) eingereicht werden sollte. Doch allein schon Planungskosten und Eigenanteile übersteigen das Budget der finanziell angeschlagenen Kommune.

Längst eine Durchgangsstraße

Auch eine erwogene Übergabe an den Landkreis Potsdam-Mittelmark war gescheitert. „Für uns hat die Strecke nämlich längst nicht mehr nur lokale Bedeutung, weil viele Kraftfahrer sie nutzen zur Durchfahrt zwischen der B2 bei Buchholz und der Autobahn 9 bei Linthe“, sagt Christoph Höhne. Das bestätigen auch Brachwitzer Bürger, die sich seit Jahren vom starken Durchgangsverkehr genervt fühlen, und eine Sanierung fordern.

Ganz andere Problemstrecken

Doch auch die Nachbarn im Amt Niemegk müssten mitspielen für eine Sanierung. „Das sehe ich aber auch so schnell nicht für unser Teilstück“, sagt Thomas Griesbach, der Bauamtsleiter dort. „Wir und die Gemeinde Mühlenfließ hätten da noch ganz andere Problemstrecken, die wichtiger wären“, so der Ressortchef. „Immerhin gibt es ja mit den Kreisstraßen von Schlalach Richtung Treuenbrietzen und dann nach Brachwitz eine etwas bessere Strecken, die allerdings weiter wäre.“

Sperrung droht mal wieder

Nach der nächsten Streckenkontrolle, die bald wieder anstehe, „könnte es wohl dann wieder das Thema sein, dass die Strecke eingezogen und nur noch für Land- und Forstwirtschaftsverkehr ausgewiesen werden könnte“, erklärt Griesbach am Montag.

Von Thomas Wachs