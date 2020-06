Gute Unterhaltung: So war die Rückkehr des Rock ’n’ Roll

Rädigke

Der Rock ’n’ Roll meldet sich zurück im Hohen Fläming. Die Rückkehr wurde am Sonnabend vom Duo „Dings & Bums“ auf dem Anger in Rädigke zelebriert. Marcel Wricke und Thomas Nehrkorn von der Excelsis-Rockband interpretierten dreieinhalb Stunden lang Klassiker aus den vergangenen 50 Jahren mit gewohnter Spielfreude und erfreuten das Publikum mit ihrem unterhaltsamen Frohsinn.

Die Live-Bühne bleibt alternativlos

„Ich muss das Publikum riechen können“, erklärt Marcel Wricke, warum es keine Überlegung gab, in der drei Monate währenden Corona-Zwangspause ein Konzert via Internet zu geben. Die Variante, vor parkenden Autos zu spielen, wurde dank jüngster Lockerungen in der Eindämmungsverordnung verworfen. „Die Notenblätter sind wieder entstaubt“, verkündet Thomas Nehrkorn.

Marcel Wricke und Thomas Nehrkorn spielten für den guten Zweck. Quelle: René Gaffron

Immerhin rund 60 Besucher ließen sich vom Regenschauer kurz vor der Veranstaltung nicht abhalten und von der Musik die Herzen erwärmen, als die Junisonne gesunken war. Ronny Kamische sorgte für Grillwurst und Getränke.

Erlös geht an die Hort-Band

So kamen dank Eintrittsgeldern und Spenden immerhin reichlich 500 Euro für den guten Zweck zusammen. Denn der Erlös soll in die Anschaffung neuer Instrumente für die jungen Talente aus dem Johanniter-Hort „Flinke Eichhörnchen“ investiert werden. Ein Großteil des Equipments der Hortband war nämlich im April bei einem Einbruch in die Robert-Koch-Grundschule gestohlen worden.

Die Erzieherinnen vom Johanniter-Hort "Flinke Eichhörnchen" in Niemegk beim Einlass. Der Konzerterlös kommt den Kindern zu Gute. Quelle: René Gaffron

Nächsten Sonnabend, 20 Uhr, eröffnet die Excelsis-Rockband den Reigen der Sommerkonzerte im Burgbräuhaus Bad Belzig. Die 150 limitierten Tickets können ab sofort dort reserviert werden: 033841 / 44 99 33.

