Raben/Frankenförde

Auf Schusters Rappen können Besucher am Wochenende in den Naturparks Hoher Fläming und Nuthe-Nieplitz besondere Entdeckungen machen.

So geht es am Sonnabend von Raben aus zu einer Familienwanderung mit Kräuterpädagogin Britt Muschert. Sie geht dem Mythos des Hollerbusches nach. Denn der Holunder ist etwas Besonderes und war schon unseren Ahnen heilig. Er ist der Baum, in dem die Erdmutter Holle wohnt, wo die Welten aufeinander treffen und die Hölle uns Schutz für Haus und Hof gibt.

Kühlende Salbe und leckerer Imbiss

Außerdem wird nach der vierstündigen Tour aus Holunderblättern eine kühlende Salbe hergestellt und etwas Leckeres gebacken für den gemeinsamen Kaffeeklatsch. Treff ist Samstag, 24. August, um 13 Uhr am Naturparkzentrum Hoher Fläming in Raben. Auskunft und Anmeldung unter 033848/60004.

Zur Blütezeit etwas für das Auge

Am Sonntag lädt dann Ranger Ingo Höhne aus Treuenbrietzen von der Naturwacht Nuthe-Nieplitz ein zur Wanderung in die Heideblüte im FFH-Gebiet Forst Zinna/ Keilberg. Die Heide ist Überlebensraum für Tier- und Pflanzenarten mit spezieller Anpassung an ein Leben auf Sand. Und sie ist jetzt zur Blütezeit auch etwas fürs Auge.

Treff zur vierstündigen Tour ist am Sonnabend, 9 Uhr, in Frankenförde an der ehemaligen Gaststätte „Weidmannsruh“. Nähere Informationen unter 033748/13573 oder 0175/7213082.

