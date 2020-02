ELER-Projekt des Monats: Wie (ein) Brandenburger nun durchstartet

Buchholz bei Niemegk

Ein halbes Jahr ist sie alt – und bereits zu Heiko Brandenburgers zweitem Zuhause geworden. Dass sie nur wenige Meter von seinem Wohnhaus entfernt ist – umso praktischer. Die Rede ist von der neuen Mehrzweckhalle, die der Buchholzer im vergangenen Jahr auf seinem Grundstück errichten ließ. „Sie ist perfekt“, bilanziert er. Auch seine Frau Birgit fügt hinzu: „Besser geht es nicht.“

Ermöglicht wurde der Hallenbau durch eine Förderung des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes ( ELER). Doch der Buchholzer kann sich nicht nur über die finanzielle Hilfestellung freuen. Derzeit wird ihm nämlich noch eine besondere Auszeichnung zuteil. Das Brandenburger Landwirtschaftsministerium stellt jeden Monat ein Projekt vor, das durch eine ELER-Förderung ermöglicht wurde. Im Februar fiel die Wahl auf Heiko Brandenburger und den Bau der Mehrzweckhalle.

Auszeichnung zum Projekt des Monats

Das Projekt des Monats Februar zeige „wie ein junges Unternehmen im Landkreis Potsdam-Mittelmark durch den Bau einer Mehrzweckhalle richtig durchstarten konnte“, heißt es seitens des Ministeriums. Durch die Halle hätte das Unternehmen den „richtigen Dreh“ gefunden.

Die von ELER geförderte neu gebaute Mehrzweckhalle von innen Quelle: Johanna Apel

Den richtigen Dreh finden – genau darum geht es schließlich in der Mehrzweckhalle. Denn sie ist Produktionsstätte von Drehsiebmaschinen, die Heiko Brandenburger in Eigenarbeit herstellt. Angefangen hat alles im Jahr 2013. Da fertigte der gelernte Schlosser seine erste Drehsiebmaschine an.

Seit 2016 ist er selbstständig

Die Idee kam nicht von ungefähr. Die Brandenburgers hatten zuvor ihr neues Eigenheim auf dem Grundstück errichtet. Da durch den Bau viel Muttererde angefallen war, wollte er diesen nun aussieben, um Unebenheiten auf dem Gelände auszugleichen. Drei Jahre lang baute er die Maschinen im Nebenerwerb, 2016 wagte er schließlich den Schritt in die Selbstständigkeit. „Das habe ich bis heute nicht bereut“, sagt er.

Doch die Remise wurde irgendwann zu klein. Brandenburger tüftelte und baute, fand jedoch keinen Platz zum Arbeiten oder Abstellen der Maschinen. „Zur Überbrückung haben wir sogar mal eine Maschine ins Haus geholt“, erklärt Heiko Brandenburger. Und fügt lachend hinzu: „Das war zur Weihnachtszeit, dann stand sie neben dem Weihnachtsbaum.“

Größere Halle war dringend nötig

Doch das war natürlich keine Dauerlösung – also suchte Heiko Brandenburger nach Alternativen. Ihm schwebte eine Mehrzweckhalle vor, in der er seine Maschinen unterbringen und an ihnen tüfteln könnte. 2018 stellte er der lokalen Aktionsgruppe (LAG) Fläminghavel e.V. sein Projekt vor, dann „ging alles schnell“, erinnert er sich. Eine ELER-Förderung in der Höhe von mehr als 52.000 wurde in die Wege geleitet –und Heiko Brandenburger konnte aufatmen. Zusätzlich förderte ihn das Land mit über 13.000 Euro, außerdem stemmte Brandenburger den Hallenbau auch aus eigenen Mitteln.

Birgit und Heiko Brandenburger in der neuen Mehrzweckhalle Quelle: Johanna Apel

Im Mai 2019 folgte der Spatenstich. Rund drei Monate wurde an der neuen Mehrzweckhalle gebaut. „Die Halle kam genau zur richtigen Zeit“, so Brandenburger. Sein besonderer Dank gilt der Firma Küfner, die eine gute Arbeit geleistet habe. „Ohne die wäre die Halle nicht so schnell gebaut worden“, sagt Brandenburger.

Hoche Nachfrage, erweiterte Produktpalette

Seit einem halben Jahr kann er nun in der Mehrzweckhalle seiner Kreativität freien Lauf lassen. Die Kundenanfragen häufen sich, Brandenburger kommt mit der Arbeit kaum hinterher. Seine Produkte werden im ganzen Land bestellt, auch in Österreich, Luxemburg und der Schweiz stehen mittlerweile brandenburgische Maschinen.

Eine von Heiko Brandenburger angefertigte Maschine Quelle: Privat

Doch längst fertigt er mehr an als Drehmaschinen. Mittlerweile hat er – auch dank der neuen Halle – seine Produktpalette erweitert. So fertigt er beispielsweise auch Keimmaschinen oder Saatgutimpfmaschinen an. „Mit der Halle sind auch ganz andere Maschinenarten möglich geworden“. Seine neuste Produktergänzung: Wurmhmusmaschinen. Diese erleichtern die Komposterzeugung und filtern gleichzeitig die Würmer raus, erklärt er.

Maschinen sind keine Massenware

Außerdem kann er nun noch besser auf die individuellen Kundenwünsche eingehen. Denn auch das ist ihm wichtig: „Ich baue, wie der Kunde das möchte“. Seine Produkte seien keine Massenware, fügt auch seine Frau Birgit hinzu.

Wer tiefere Einblicke in die Arbeit von Heiko Brandenburger bekommen möchte, kann ihn auf der Brandenburgischen Landwirtschaftsausstellung einen Besuch abstatten. Diese wird vom 7. bis zum 10. Mai in Paaren/Glien stattfinden.

Lesen Sie auch:

Die Brala geht ins 30. Jahr

Tiere, Technik und vieles mehr auf der Brala

Zehn Projekte in der Prignitz haben Zusage für EU-Fördermittel

Von Johanna Apel