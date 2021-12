Helfer gesucht: Kleine Wahllokale zur Landratswahl im Hohen Fläming in Gefahr

Hoher Fläming

Zur Landratswahl am 6. Februar 2022 werden einige Dorfbewohner im Hohen Fläming womöglich weitere Wege als gewohnt haben, um ihre Stimmen abgeben zu können. Denn aktuell ist noch nicht klar, ob in allen auch kleineren Orten die gewohnten Wahllokale öffnen können.

Ein zentrales Wahlbüro in Nichel erwogen

Im Amt Niemegk gab es kürzlich Überlegungen für die Gemeinden, ob beispielsweise für die Gemeinde Mühlenfließ lediglich ein zentrales Wahlbüro in Nichel eingerichtet werden könnte.

„Die Meinungen dazu waren unter den Ortsbeiräten verschieden“, sagt Jens Hinze, der Bürgermeister von Mühlenfließ, gegenüber der MAZ. „Einige Ortsbeiräte hätten sich das vorstellen können, andere wollen an den Wahllokalen in den einzelnen Dörfern wie gewohnt festhalten“, so Hinze.

Via Internet gab es eine Abstimmung zu Wahllokalen in der Gemeinde Mühlenfließ. Quelle: privat

Er hatte daraufhin eine kleine Umfrage über ein Internetportal gestartet. Daran beteiligten sich 30 Bürger. Von diesen sprachen sich 22 dafür aus, die gewohnten Wahllokal beizubehalten. Elf hätten sich eine zentrale Anlaufstelle vorstellen können. Sieben gaben an, ohnehin Briefwahl machen zu wollen. Den Punkt „ist mir egal“ klickte niemand an.

„Im Moment geht die Tendenz wohl eher wieder dahin, alle Wahllokale einzurichten wie gewohnt bei anderen größeren Wahlen“, sagt Thomas Griesbach, der Wahlleiter des Amtes Niemegk, am Dienstag gegenüber der MAZ. Das solle dann für alle Gemeinden so gelten.

Ortsvorsteher suchen Wahlhelfer

Die Ortsvorsteher seien nun dazu aufgerufen, Helfer zu akquirieren, um die insgesamt 19 Wahllokale zu besetzen. „Immerhin sind fünf bis sechs Personen pro Lokal nötig, die erst mal gefunden werden müssen“, so Griesbach. Sollte dies nicht gelingen, müsste über Zusammenlegungen nachgedacht werden.

Jens Hinze begrüßt Wahllokale in jedem Ort. „Wenn wir die erst mal los sind, kommen sie nie wieder zurück auch bei anderen Wahlen“, fürchtet der Bürgermeister.

Kerstin Kümpel ist Kreiswahlleiterin in Potsdam-Mittelmark Quelle: René Gaffron

Laut Wahlgesetz ist eine Zusammenlegung von Wahllokalen möglich. „Freilich dürfen diese auch nicht so groß ausfallen, um die Stimmenauszählung schnell und verlässlich erledigen zu können“, sagt Kerstin Kümpel, die Kreis-Wahlleiterin für Potsdam-Mittelmark. Das Gesetz schreibe eine maximale Größe von 1500 Wahlberechtigten pro Stimmbezirk vor.

Umstrittene neue Regelung für Mini-Orte

Mindestens jedoch müssten 50 Personen im Wahllokal abstimmen. Um das Wahlgeheimnis zu wahren, sollten nach dieser neuen Regelung die Auszählungen jeweils mit in den größeren Wahllokalen erfolgen. Dies hatte schon bei der zurückliegenden Bundestagswahl für Kritik gesorgt, in vielen kleinen Ortsteilen. Wie zum Beispiel in Lühsdorf bei Treuenbrietzen.

Im dortigen Rathaus hat Wahlleiter Ralf Gronemeier alle Ortsvorsteher bereits gebeten, die verfügbaren Wahlhelfer zu melden. Denn davon hängt es ab, wie viele Wahllokale geöffnet werden können. Im Stadtgebiet seien bisher um die 150 Wahlhelfer nötig gewesen, um die zwölf realen Lokale und zwei Briefwahl-Bezirke zu besetzen.

Personal der Stadt allein reicht nicht

„Auch unter Corona-Bedingungen werden wir so im Schnitt 120 Helfer benötigen“, schätzt Ralf Gronemeier. Noch nicht geklärt sei für das Stadtgebiet Treuenbrietzen, wie viele Wahllokale öffnen werden. „Um die acht werden es aber auf jeden Fall mindestens sein müssen“, erklärt Ralf Gronemeier.

Wahlhelfer garantieren, dass Demokratie auch in den Dörfern gelebt werden kann. So wie hier zu einer Abstimmung in Brachwitz. Quelle: Thomas Wachs

Angesichts der Vielzahl der inzwischen gemeldeten Kandidaten für die Landtagswahl gehe er „ohnehin von einer Stichwahl aus“. Daher müssten Wahlhelfer auch für den möglichen zweiten Abstimmungstag am 20. Februar zur Verfügung stehen. „Klar ist, dass wir dies nicht allein durch Personal der Stadtverwaltung werden realisieren können“, erklärt Ralf Gronemeier.

Von Thomas Wachs