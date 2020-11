Haseloff/Hohenwerbig

Am Volkstrauertag wird bundesweit der Opfer von Krieg und Gewalt gedacht. Im Hohen Fläming sind die Zeremonielle nichtn so zahlreich wie sonst aus dem Anlass. Doch werden am Sonntag, 9 Uhr, vor der Kirche in Haseloff und 10.30 Uhr in Hohenwerbig im Namen der Evangelischen Gemeinde jeweils Kränze niedergelegt.

Sie sind den Toten der beiden Weltkriege gewidmet. Das geht aus der Ankündigung des Pfarramtes Niemegk hervor.

Anzeige

Insgesamt vier Opfer

Wobei die Greuel erschreckend nahe gekommen sind. So erschoss die SS 20. April 1945 in Hohenwerbig drei KZ-Häftlinge, die sich in der Nacht auf die Suche nach Essen begeben hatten. Zuvor hatten die Hohenwerbiger trotz Strafandrohung den Gefangenen Essen und Trinken zukommen lassen wollen. Gemeinsam mit einem französischen Zwangsarbeiter, dem 17-jährigen Marcel, wurden die Ermordeten in einer Ecke des Hohenwerbiger Friedhofs begraben.

Auf dem Friedhof erinnert jetzt ein Areal an drei Häftlinge, die von der SS am 20. April 1945 ermordet wurden. Quelle: Pfarramt Niemegk

Chronistin Gabi Eissenberger aus Garrey hat diese Geschichte rekonstruiert und dafür gesorgt, dass die Toten nun endlich eine würdige Grabstätte erhalten und auch die Zivilcourage der Hohenwerbiger gewürdigt wird. Zu den Veranstaltungen laden die jeweiligen Kirchengemeinden ein. Wie in den vergangenen Jahren nehmen an den Gedächtnisfeiern auch offizielle Vertreter der Stadt und der Kommunen teil.

„Besonderer Dank gilt allen Frauen und Männern, die seit vielen Jahren ehrenamtlich die Kriegsgräberstätten in unseren Dörfern pflegen“, erklärt Pfarrer Daniel Geißler bereits vorab..

Von René Gaffron