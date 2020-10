Im schwebenden Pflege-Einsatz über der Niemegker Kirche  

Niemegk

Der Johanniskirche zu Niemegk droht Gefahr von oben. Um sie zu beseitigen, schweben Dachdecker der örtlichen Firma von Bernd Lutsch am Montag vorsichtig über die Giebel des Gotteshaus. Vom Korb ihres kleinen Spezialkrans aus gehen zwei Kollegen in luftiger Höhe gegen Bäume vor, die sich in den Fugen zwischen den Ziegelsteinen mit ihren Wurzeln festgekrallt haben. Dachdecker Andreas Mahlow dirigiert den Korb, während sein Kollege Burkhardt Juling die kleinen Bäumchen kappt.

Anzeige

Manchmal hilft die Muskelkraft der Männer allein aber nicht, um die schon mit kleinen Stämmchen herangewachsenen Pflanzen aus der Fuge zu ziehen. Schließlich muss vermieden werden, dass es größerer Schäden gibt und ganze Ziegel aus den Brandgiebeln in die Tiefe stürzen. Daher setzen die Dachdecker kurz einen kleinen Seitenschneider an, den sie vorsorglich schon mit in den schwebenden Arbeitskorb gelegt haben. „Hier wächst alles von kleinen Birken über Pappeln bis hin zu Linden“, erzählt Andreas Mahlow.

Dienstfahrt in den Himmel

Eine Sonderfahrt mit der Arbeitsgondel hat auch Andrea Molkenthin gebucht. Für die Baupflegerin des Evangelischen Kirchenkreises Mittelmark-Brandenburg ist es eine ungewöhnliche Dienstfahrt an dem noch herbstlich trüben Montagmorgen. Die Diplom-Ingenieurin nutzt die seltene Chance, um das Niemegker Gotteshaus auch mal von oben zu inspizieren. „Eine Rüstung wäre viel zu teuer geworden. Sie hätte mehr Geld verschlungen, als die eigentliche Arbeit selbst“, sagt die Expertin vom Kirchenkreis. „Darum sind wir sehr froh, dass sich diese flexible Lösung mit dem Dachdecker-Kran aus dem Ort ergeben hat.“

Pfarrer hat waches Auge

Vor gut fünf Jahren war der Kampf gegen die Bäumchen an problematischer Stelle zuletzt geführt worden. „Gut, dass Pfarrer Daniel Geißler regelmäßig ein waches Auge auf das Problem hat“, sagt Andrea Molkenthin. Bis auf einen Giebel im Nordwesten sind die anderen drei alle zu Sorgenkindern geworden.

Zur Galerie Dachdecker sind im Spezialeinsatz, um Bäume von der Kirche in Niemegk zu holen, die dort Giebel beschädigen.

„Wenn die Wurzeln größer werden, sprengen sie die Fugen auseinander und lockern Steine“, erklärt Andrea Molkenthin gegenüber der MAZ. Nötig wäre daher längst schon eine tiefgreifende Sanierung der Giebel. „Die Bäumchen immer nur abzuscheiden, das kann nur eine Notlösung sein“, sagt die Baupflegerin. „Damit haben wir vielleicht mal wieder drei Jahre Ruhe, das Problem leider aber nicht dauerhaft behoben“, so die Bauingenieurin.

Kein Geld für Dauerlösung

Die Erkenntnisse ihrer Kranfahrt vom Montag will die Baupflegerin des Kirchenkreises daher nun auswerten und nutzen „für ein Konzept zur Sanierung der Giebel, das wir gemeinsam mit Pfarrer Geißler nun wohl mal entwickeln müssen“, sagt Andrea Molkenthin. Dringend nötig wäre es, die Fugen an den Giebeln von oben komplett auszukratzen und neu mit Mörtel dicht zu machen. Doch fehlen der Gemeinde und dem Kirchenkreis dafür im Moment noch die Finanzen.

Von Thomas Wachs