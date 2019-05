Lühnsdorf

Der nächste wichtige Schritt ist gemacht. Die Krone ist aufgesetzt. Am Neubau für das Gerätehaus der Ortsfeuerwehr Lühnsdorf-Buchholz ist am Freitag bis in den Abend hinein das Richtfest zünftig gefeiert worden.

Zur Galerie Am Freitag ist im Niemegker Ortsteil Lühnsdorf Richtfest gefeiert worden für das neue Gerätehaus der Feuerwehr.

Mit den letzten Hammerschlägen und dem Richtspruch ist Ortswehrführer Mario Thiele zunächst für den offiziellen Teil zuständig. Pfarrer Matthias Stephan spricht ein Segensgebet für die Arbeit der Feuerwehr.

Starke Truppe in Vorfreude

Die Vorfreude auf den neuen Arbeitsplatz steigt bei den ehrenamtlichen Helfern nun immer mehr. Mario Thiele und seine 33 Frauen und Männer starke Truppe freuen sich, dass die nicht mehr zeitgemäßen Arbeitsbedingungen für sie nun bald der Vergangenheit angehören. „Das alte Haus war viel zu klein und kalt ohne Heizung. Um an unsere Einsatzkleidung zu kommen, müssen wir unseren alten Barkas B 1000 immer erst herausfahren aus der Garage“, erklärt der FFW-Chef.

Der gute alte Barkas soll möglichst bald abgelöst werden. Quelle: Thomas Wachs

Gut zu erkennen ist am Rohbau nun schon die Struktur für das moderne Gerätehaus. Er bietet künftig auf einer Grundfläche von elf mal zwölf Metern in zwei Gebäudeteilen genug Platz für ein zeitgemäßes Einsatzfahrzeug. Das steht tatsächlich schon fast vor der Tür. Laut Plan des Amtes Niemegk soll nächstes Jahr ein Mannschaftransporter mit Tragkraftspritzenanhänger im neuen Domizil parken. Das bestätigt Amtsbrandmeister Tino Bastian gegenüber der MAZ.

Endlich Duschen und Toiletten

Im neuen Gerätehaus entstehen nun auch ein Sozialtrakt mit Duschen und Toiletten sowie einem Aufenthalts- und Schulungsraum für die Kameraden. Sie können auf eine aktive Truppe von 33 Leuten aus den Orten Lühnsdorf und Buchholz zurückgreifen. Fünf Akteure gehören zur Jugendwehr und elf Männer und Frauen zur Alters- und Ehrenabteilung.

Nachdem die eigenständige Ortswehr in Buchholz kurz vor der Auflösung gestanden hatte, brachte der im März 2013 erfolgte Zusammenschluss mit den Kameraden aus dem Nachbardorf wieder Aufwind. „Er war auch das Fundament für unser neues Haus hier. Ohne diesen würden wir heute nicht hier stehen“, sagt Mario Thiele bei seiner Rede zum Richtfest.

Mario Thiele (li.) ist Chef der Ortswehr. Hier mit Vater Bernd-Roderich Thiele und Niemegks Bürgermeister, Hans-Joachim Linthe. Quelle: Thomas Wachs

Er setzt seit zehn Jahren die Familientradition fort in der vom Ur-Uropa 1935 gegründeten Wehr. Als Wehrführer folgte er auf seinen Vater Bernd-Roderich Thiele, der 20 Jahre Chef der Wehr war. Eine starke Truppe ist einsatzbereit. Allein sieben Leute haben dieses Jahr die Truppmannausbildung erfolgreich absolviert.

Das neue Gerätehaus, das direkt neben seinem historischen Vorgänger aus dem Jahr 1912 am Ortsrand von Lühnsdorf errichtet wird nach Planung von Antje Paul vom Treuenbrietzener Büro Paul & Störmer, war in der Prioritätenliste des Gefahrenabwehrbedarfsplanes des Amtes Niemegk festgelegt worden.

Kostenrahmen kaum überzogen

Insgesamt sollen dafür nach neuestem Stand rund 223.000 Euro investiert werden, sagt Eike Schumann vom Bauamt der Amtsverwaltung. Nach dem ersten Spatenstich Ende November 2018 soll das neue Feuerwehrhaus bis Jahresende fertig sein, kündigt Schumann gegenüber der MAZ an. „Wir drängen die Firmen nicht zur Eile, das bringt nur Mängel mit sich.“

Für das Projekt hat das Land Brandenburg eine Förderung von exakt 94.478 Euro ausgereicht. Den Zuwendungsbescheid übergab Brandenburgs Innenminister Karl-Heinz Schröter ( SPD) im Mai vorigen Jahres persönlich in Lühnsdorf. Das Geld stammt aus dem insgesamt 35 Millionen Euro umfassenden Kommunalen Infrastrukturprogramm des Landes für den Bereich Feuerwehren.

Zünftig gefeiert wird am Freitag das Richtfest für das neue Gerätehaus der Feuerwehr Lühnsdorf-Buchholz. Die Buchholzer drehen die Würste um. Quelle: Thomas Wachs

Amtsdirektor Thomas Hemmerling sieht das Geld gut angelegt. „Investitionen in den Brandschutz sind wichtig.“ Im Amtsgebiet seien sie in guter Kooperation von Feuerwehren und Amtsausschuss im Gefahrenabwehrbedarfsplan Schritt für Schritt gut auf den Weg gebracht. „Ich hoffe, dass die Leute unseren Feuerwehren treu bleiben und sie diese auch für das Gemeinwesen am Leben halten“, so Hemmerling.

Amtschef in Sorge

Allgemein mache er sich langfristig aber Sorgen um die Einsatzbereitschaft. „Denn nicht überall im Amtsgebiet sind die Feuerwehren so gut aufgestellt, wie hier in Lühnsdorf und Buchholz“, so der Verwaltungschef.

Hans-Joachim Linthe, der Vorsitzende des Amtsausschusses, sichert Unterstützung für ein neues Auto der Lühnsdorfer Feuerwehr zu. Dann schlägt auch er noch einen Nagel in den Dachstuhl. Den letzten zum Richtfest. Das klingt dann gesellig aus bei Speis und Trank.

Von Thomas Wachs