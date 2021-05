Die achtjährige Minka ist einfach in ihrer Transportbox vor der Zahnarztpraxis auf dem Niemegker Kirchplatz abgestellt worden – obwohl die Katze persönlich an die Fellnasenhilfe übergeben werden sollte. Von dem Tier fehlt jetzt jede Spur.

Niemegk: Wo ist Minka? In Not geratene Katze ist spurlos verschwunden

