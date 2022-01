Informativ und unterhaltsam: Wanderung an die Grenzen von Rädigke

Rädigke

Gastwirt Bernd Moritz lädt alljährlich zu einer Grenzwanderung nach Rädigke ein. Die Tour führt durch eines der reizvollsten Gebiete des Hohen Fläming, entlang der Gemarkungsgrenzen zwischen Rädigke-Raben, Klein Marzehns und Neuendorf.

Aus der Historie ist zu dem Thema Folgendes bekannt: Gemarkungsgrenzen wurden in den vergangenen Jahrhunderten durch Grenzhaufen und Grenzgräben gekennzeichnet und markierten das Dorfgebiet. Heute hat die Gemarkungsgrenze eine wichtige Funktion als Jagdgebietsgrenze. Alles nachzulesen auch in der jüngst erschienenen Dorfchronik.

Zu Fuß über Brücken und durch die Garreyer Rummel

Diese fünf bis sechs Kilometer lange Wanderung geht abseits ausgetretener Wege durch eine kontrastreiche Landschaft, dem „Hagen”, durch ein Millionenbauwerk über die „Berge”, die Garreyer Rummel und zurück. Vor dem Aufbruch ist ein kleiner Neujahrsempfang angekündigt. Bei Rückkehr werden Kaffee und Kuchen serviert.

Der Gasthof mit Pension der Familie Moritz in Rädigke wird seit 350 Jahren bewirtschaftet. Quelle: Thomas Wachs

Interessantes bietet auch der Gasthof selbst. Er wird seit 350 Jahren bewirtschaftet, nunmehr in elfter Generation. In dem Vierseitenhof und in der Scheune kann man in einem kleinen, privaten Museum ländliche Technik, altes Handwerk und bäuerliche Gerätschaften bestaunen. Ferner befindet sich seit mehr als 15 Jahren die Fläming-Bibliothek im Saal.

Sachkundige Erklärungen gibt der Hausherr selbst. Gern wird Bernd Moritz auch auf platt angesprochen. Eine Antwort bleibt er dann gewiss nicht schuldig.

Die Wanderung beginnt am Sonnabend, 13 Uhr, am Rädigker Gasthof Moritz.

Von René Gaffron