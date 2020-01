Neubau von Kita und Hort: Johanniter unterzeichnen Verträge

Niemegk/Schlalach

Der Neubau der Kita in Schlalach sowie die Erweiterung von Kita und Hort in Niemegk durch die Johanniter-Unfall-Hilfe sind besiegelt. Ralf Boost, Johanniter-Regionalvorstand Potsdam-Mittelmark-Fläming, und Niemegks Amtsdirektor Thomas Hemmerling haben am Donnerstag im Familienzentrum die entsprechenden Verträge für die Kooperation unterzeichnet.

„Wir sind seit 1993 mit dem Rettungsdienst in der Niemegker Rettungswache vertreten, seit 2006 Träger der Kita „Spatzennest“ und des Hortes „Flinke Eichhörnchen“ an der Grundschule und engagieren uns seit mehreren Jahren für den Weiterbetrieb des Freibades“, führte Ralf Boost während des Termins aus. „Daraus ergibt sich für uns die Verantwortung, dass wir uns weiter im Sozialraum engagieren – und diese beiden Bauprojekte sind dafür ein deutliches Zeichen.“

Kita mit 44 Plätzen

In der Niemegker Kita „Spatzennest“ herrsche aktuell ein Investitionsstau, der durch die geplanten Arbeiten abgebaut werden solle. Das sei gleichzeitig die Zusage der Johanniter, dann insgesamt drei Kitas in der Region – neben Niemegk und Schlalach auch die Kita „Hasenbande“ in Brück – für mindestens 35 Jahre zu betreiben.

Für den Neubau der Kita in Schlalach mit dann 44 Plätzen seien bereits Fördermittel in Millionenhöhe von der Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) genehmigt worden, wie Amtsdirektor Thomas Hemmerling mitteilte.

Gebaut werden sollte ursprünglich auf einem Grundstück des ehemaligen Jugendclubs gegenüber der Kirche. Ende des vergangenen Jahres sei von den Gemeindevertretern jedoch der Bau an der Treuenbrietzener Straße Richtung Ortsausgang beschlossen worden. „Dadurch reduzieren sich die Baukosten auf rund 3,4 Millionen Euro“, sagte Ralf Boost.

Man sei bei den Arbeiten wegen der Fördergelder an ein enges Zeitfenster gebunden. „Wir müssen im Juni 2022 fertig sein und alle Fördermittel abgerechnet haben“, erläuterte der Johanniter-Regionalvorstand weiter. „Deshalb sind die Erweiterung der Kita in Niemegk sowie der damit verbundene Neubau des Hortes ein wenig nach hinten gerutscht – ohne dass wir das jedoch komplett aus den Augen verloren haben.“

Geplant sei in Niemegk nur ein Teilabriss der Kita – denn der U3-Bereich wurde 2004 gebaut und sei zu schade, um komplett abgerissen zu werden, sagte Boost. Im hinteren Bereich solle zunächst die alte Turnhalle für den Neubau des Hortes weichen.

„Dann könnte die Kita in den Hort ziehen, während ihr Umbau erfolgt“, lautet die Idee. Die Kita verfügt später über 136 statt 96 Plätze. Der Hort wird auf 170 Plätze aufgestockt. Er wird aktuell mit einer Ausnahmegenehmigung für 140 Plätze betrieben.

