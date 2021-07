Niemegk

Die Stadt Niemegk verkauft die Erweiterungsfläche ihres Industriegebiets an die Fuchs & Söhne Holding GmbH. Dabei handelt es sich um einen Unternehmensverbund mit Hauptsitz im bayerischen Berching.

Über den Verkauf haben die Niemegker Stadtverordneten am Dienstagabend bei einer außerordentlichen Sitzung abgestimmt. Die Entscheidung ist einstimmig gefallen – und man könnte sagen: mit Gottes Segen. Denn für den nichtöffentlichen Teil haben sich die Stadtverordneten in die St-Johannis-Kirche zurückgezogen. Auch der öffentliche Teil hatte bereits unter freiem Himmel auf dem Kirchplatz stattgefunden.

Stets auf der Suche nach neuen Standorten

Ziel war es, den potentiellen Käufer für die Erweiterungsfläche ein bisschen besser kennenzulernen. Neben den Stadtverordneten waren auch Vertreter von einigen bereits im Gewerbegebiet ansässigen Firmen vor Ort.

Die Vorstellung der Firmenfamilie Fuchs, wie sich der Unternehmensverband selbst bezeichnet, hat Christian Halpick, Leiter Immobilien und Projektentwicklung, übernommen. „Zur Firmenfamilie gehören derzeit etwa 20 Unternehmen, die alle im Bauwesen tätig sind“, sagte er. Man sei stets auf der Suche nach neuen Standorten, um weiter zu investieren und Arbeitsplätze zu schaffen – so künftig auch in Niemegk.

Die Erweiterungsfläche des Niemegker Industriegebiets umfasst etwa zehn Hektar. Quelle: Josephine Mühln

Bei der Erweiterungsfläche im Gewerbegebiet handelt es sich um ein rund zehn Hektar großes Grundstück. Ein Bebauungsplan liegt bereits vor. Nun gelte es, den Beschluss der Stadtverordneten umzusetzen und den Kaufvertrag auf den Weg zu bringen, bestätigte Niemegks Bürgermeister Hans-Joachim Linthe im Anschluss an die Sitzung.

„Parallel dazu finden bei uns schon die Planungen für den Bau sowie für die Suche nach künftigen Nutzern statt“, sagte Christian Halpick. „Das geht ganz klassisch von regional über überregional bis hin zu international.“

Zuletzt in Linthe aktiv Die Firmenfamilie Fuchs ist im Hohen Fläming nicht unbekannt. Sie hat zuletzt bereits das Kies- und Sandwerk in Linthe betrieben, das jetzt zur Firmengruppe Max Bögl gehört. In der Fuchs & Söhne Holding GmbH arbeiten nach Unternehmensangaben mehr als 1500 Mitarbeiter. Die Firmenfamilie wird bereits in dritter Generation geführt. Zu den aktuellen Projekten gehört beispielsweise ein rund 153.000 Quadratmeter großer Logistikpark in Hainichen (Sachsen) unweit der Autobahn 4.

Er rechne noch mit einer Zeitspanne von etwa ein bis zwei Monaten, bis die Abstimmungen zum Kaufvertrag abgeschlossen sind, sagte Halpick weiter. Auch mit den Rohdungen auf der künftigen Baufläche könne noch in diesem Jahr begonnen werden – sofern die entsprechenden Gewerke verfügbar seien, hieß es.

„Das heutige Ergebnis war ja mehr als eindeutig, da freut man sich natürlich“, sagte Christian Halpick nach der Abstimmung. „Es war mir auch ein Anliegen, unser Vorhaben hier persönlich vorzustellen. Wir stehen zum Standort und wollen nicht anonym bleiben – alle weiteren Schritte sollen ebenfalls öffentlich kommuniziert werden.“

Multifunktionale Hallen geplant

Geplant sei der Bau von multifunktionalen Hallen für unterschiedliche Interessenten. Jede mit acht bis zehn Laderampen sowie ebenerdigen Einfahrten und einer Bodentraglast von fünf bis sieben Tonnen, wie Halpick ausführte.

Die Stadtverordnete Bärbel Schüler wollte daraufhin wissen, nach welchen Kriterien künftige Nutzer ausgesucht würden und ob es schon konkrete Vorstellungen dazu gebe, welche Firmen sich in Niemegk ansiedeln könnten.

Im Niemegker Gewerbegebiet haben sich in der Vergangenheit bereits unterschiedliche Firmen angesiedelt. Quelle: Josephine Mühln

„Ich kann Ihnen heute natürlich noch nicht sagen, wie viele Arbeitsplätze es künftig werden, aber hier am Standort ist viel möglich“, sagte Halpick. „Wir haben es eigentlich noch nicht erlebt, dass über einen längeren Zeitraum etwas leer steht.“

Von Vertretern der bereits im Industriegebiet ansässigen Firmen wurde während der Sitzung zudem auf den fehlenden Anschluss an den öffentlichen Nahverkehr hingewiesen. Man sei mit dieser Problematik in der Vergangenheit schon auf den Bürgermeister und die Amtsverwaltung zugegangen – aber alle Bemühungen seien schließlich im Sande verlaufen. Auch die schlechte Beleuchtung im Gewerbegebiet sei ein Problem für all jene, die mit dem Fahrrad kommen müssen.

„Nach meiner Erinnerung ist es so, dass es laut Busunternehmen nicht möglich sei, die Linie über das Industriegebiet zu erweitern – weil an der Linie Fördermittel hängen, die dann wegfallen würden“, erläuterte Hans-Joachim Linthe dazu.

Niemegks Amtsdirektor Thomas Hemmerling bat darum, zu dem Thema im Gespräch zu bleiben. „Wir sollten die Belange des Industriegebiets noch einmal sammeln und an die richtigen Stellen herantragen“, schloss er.

Von Josephine Mühln