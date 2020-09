Raben

Beide Augen aufs Ziel, die Sehne zum Gesicht hin durchziehen – und Schuss! Der Pfeil landet beim ersten Versuch, wo er landen soll: auf der Zielscheibe. Immerhin. „Das war doch schon gar nicht schlecht“, lobt Achim Löhmer.

Als Mitglied des Vereins „Fläminger Bogenschützen“ leitet er regelmäßig das Kinder- und Jugendtraining an. Unterstützung bekommt er auch von anderen Schützen – an diesem Tag sind es Felix Zuschrott und Ines Block. Sie frönt dem Sport zusammen mit Tochter Friderieke.

Zur Galerie In einem Waldstück zwischen Rädigke und Raben betreibt der Verein „Fläminger Bogenschützen“ seinen 3D-Trainingsparcours. Dort findet auch regelmäßig das Kinder- und Jugendtraining statt. Doch die Zukunft des Areals steht auf der Kippe.

Zur Truppe gehören zudem die Brüder Tim und Felix Rößner mit ihrem Cousin Hannis Rößner und ihrem Opa – und ich, als MAZ-Reporterin und blutige Anfängerin.

Position quer zum Ziel

Denn nachdem die neunjährige Friderieke und ihre Mutter mit leuchtenden Augen und in den höchsten Tönen von ihrem Hobby geschwärmt haben, wollte ich selbst auch mal Pfeil und Bogen in die Hand nehmen und erfahren, über was ich da bisher geschrieben habe.

Also bringt Achim Löhmer einen Bogen, der gut zu mir passt – nicht zu groß, nicht zu schwer, gut aufzuziehen. Dazu ein paar Pfeile. Dann geht es an den richtigen Stand. Ich positioniere mich quer zum Ziel, Beine leicht auseinander für festen Boden unter den Füßen.

Zu den Mitgliedern der Bogenschützen gehören auch Ines Block (l.) und ihre Tochter Friderieke. Quelle: Josephine Mühln

Oberkörper gerade, aber entspannt bleiben. Der Pfeil wird in den Bogen gespannt, „es muss ,Klick‘ machen“, sagt Ines Block. „Jetzt den Oberkörper zum Ziel und die Augen nach vorne“, leitet Achim Löhmer an. Der linke Arm geht im rechten Winkel nach oben und bleibt gerade, mit dem rechten die Sehne aufziehen.“

Bei der Bewegung solle ich die Schulterblätter zusammenziehen, dann folge der Rest des Körpers fast automatisch, ergänzt Ines Block. Einen Punkt im Gesicht suchen, bis zu dem die Sehne aufgezogen wird – und loslassen. Schon saust der Pfeil nach vorne.

Regelmäßige Turniere vor Ort

Nach ein paar weiteren Versuchen macht sich die Truppe auf zum Parcours, los geht’s bei der Spinne und einem Fuchs, auf den wir es abgesehen haben. Pflöcke in unterschiedlichen Farben markieren die Abschusspunkte, je nach Qualifikation. Ich starte mit den Kindern bei gelb, der kürzesten Distanz.

Insgesamt stehen auf dem 3D-Parcours, den der Verein in einem Wald zwischen Rädigke und Raben betreibt, 27 Ziele. „Wir würden das aber gern weiter ausbauen“, sagt Achim Löhmer. Auf dem Parcours können nicht nur die Mitglieder trainieren, sondern auch Sportler von außerhalb. Außerdem finden regelmäßig Turniere vor Ort statt.

Austausch mit Landesforst Die Ziele des 3D-Parcours sind aus einem besonderen Schaumstoff gefertigt. Sie stehen so, dass die Bäume ringsrum nicht beschädigt werden. Sollte doch mal ein Pfeil daneben gehen, sind die Bogenschützen in ständigem Austausch mit dem Landesforst Brandenburg und dem zuständigen Revierförster. Erst kürzlich wurde beispielsweise auf dem Gelände wegen der sogenannten Verkehrssicherungspflicht Totholz entfernt.

Doch die Zukunft des Domizils steht auf der Kippe. Denn die Nutzungserlaubnis wurde seinerzeit nur befristet auf zwei Jahre und unter der Umsetzung bestimmter Auflagen erteilt. Die Bauaufsicht des Landkreises Potsdam-Mittelmark fordert die Aufstellung eines Bebauungsplans – und zwar bis zum Ende des Jahres.

Andernfalls verliert der Verein seine Genehmigung, das Waldgelände als Sportstätte zu nutzen. Doch an ein Aus will zum jetzigen Zeitpunkt noch niemand denken. Stattdessen kämpfen die Mitglieder und setzen alle Hebel in Bewegung, um ihren Parcours zu retten.

Neuer Bauantrag muss gestellt werden

„Wir sind in Gesprächen und warten auf dringende Zuarbeiten der Behörden und Ämter“, schildert der Vereinsvorsitzende Robert Gärtner im Gespräch mit der MAZ. „Wir haben noch nicht aufgegeben und suchen weiter nach Ideen, um das Problem zu lösen – aber natürlich schreitet auch die Zeit immer weiter voran.“

Dass der Vereinsvorstand, das Amt Niemegk und die Bauaufsicht zur Problematik schon mehrfach in Gesprächen gewesen seien, bestätigt auch der Kreis. Auf Nachfrage heißt es: „Eine Verlängerung einer befristeten Baugenehmigung ist nicht möglich. Dafür ist ein neuer Bauantrag zu stellen, dessen Ergebnis offen ist.“ Insbesondere, weil im Fall der Bogenschützen die befristete Genehmigung nur erteilt worden sei, um der Gemeinde ausreichend Zeit zur Aufstellung eines Bebauungsplans zu geben.

An insgesamt 27 Zielen aus besonderem Schaumstoff können Mitglieder und Gäste der Bogenschützen ihre Fertigkeiten trainieren. Quelle: Josephine Mühln

Anfang September hat der Verein sein fünfjähriges Jubiläum gefeiert. „Es wäre schön, hier weiterzumachen“, sagt Achim Löhmer, der selbst seit sieben Jahren Bogenschütze ist. Dem schließen sich auch die jüngsten Mitglieder an.

„Es ist einfach toll, draußen in der Natur zu sein und keiner nervt einen, zum Beispiel die Eltern“, sagt Hannis Rößner lachend. „Und man kann dabei gut negative Stimmung abbauen und entspannen“, ergänzt sein Cousin. Felix Rößner schätzt an seinem Hobby außerdem, dass man Tiere beobachten kann - und abends ausgepowert ist und gut schlafen kann, sagt der Zwölfjährige.

Mein letzter Pfeil trifft schließlich mitten ins Auge eines kleinen Wildschweins. „Man lernt aus jedem Schuss“, sagt Achim Löhmer. „Könnte ein neues Hobby werden, oder?“

