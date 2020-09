Haseloff

Tatort: die Dorfkirche. Das Drehbuch ist die Bibel. Sie steckt voller spannender Geschichten, die sich manchmal wie Kriminalfälle lesen.

So ist Spannung versprochen, wenn sich der Niemegker Pfarrer Daniel Geißler wieder in einen biblischen Kommissar verwandelt und sich in Szene setzt. Der Geistliche lädt zur besten Sendezeit am kommenden Freitag, 20:15 Uhr, erneut zum Krimi-Gottesdienst ein. Das Gotteshaus wird dabei zum biblischen Tatort. Gemeinsam mit den Besuchern geht der Kommissar den geheimnisvollen Indizien nach, um den Tathergang zu rekonstruieren und dem Täter auf die Spur zu kommen. Für passende Musik an der Orgel sorgt Kantor Winfried Kuntz.

Anzeige

Pfarrer Daniel Geißler mimt den biblischen Komissar. Quelle: Privat

Weitere MAZ+ Artikel

Aufgrund der aktuellen Hygienebestimmungen müssen alle Verdächtigen, die den Gottesdienst mitverfolgen wollen, maskiert erscheinen. Jeder wird gebeten, darüber hinaus einen Zettel mit Namen, Anschrift und Telefonnummer mitzubringen, der am Eingang eingesammelt wird.

Schließlich wird den Besucher empfohlen, eine eigene Bibel zur Verfolgung und Lösung des Falls bereitzuhalten.

Von René Gaffron