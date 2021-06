Locktow/Dahnsdorf

Die Erweiterung der Kita „Zwergenhaus“ in Dahnsdorf ist einmal mehr aufgeschoben worden. Eigentlich war das Investitionsprojekt zwar im Haushaltsplan für 2021 vorgesehen – dieser konnte vor Planetals Gemeindevertretern jedoch nicht bestehen. „Der Haushalt wurde mit Änderungen beschlossen“, berichtet Niemegks Amtsdirektor Thomas Hemmerling aus der jüngsten Sitzung.

Zwei große Projekte sollten 2021 in Planetal endlich gestemmt werden. Neben dem Umbau der Kita steht auch der Straßenbau in Locktow seit langer Zeit auf der Agenda. „Die Ortslage ist überaltert, es wurden schon vor Jahren erste Beschlüsse gefasst, dass die Straßen erneuert werden sollen“, erläutert Hemmerling weiter.

Das nötige Geld fehlt

Das Problem: Der Gemeinde fehlt das nötige Geld, für die Investitionsvorhaben müssen Kredite aufgenommen werden. Dies sah der Entwurf des Haushaltsplanes vor, ein Kredit in Höhe von 403.000 Euro stand zur Debatte. Um das zu stemmen, sollten an anderer Stelle die Einnahmen für die Gemeinde verbessert werden – über Steuererhöhungen.

„Am Ende haben sich die Gemeindevertreter dafür ausgesprochen, die Investition für die Kita aus dem Haushalt rauszunehmen, um die Summe für den Kredit und damit auch die nötigen Steuererhöhungen zu reduzieren“, sagt Karin Commichau, Bürgermeisterin der Gemeinde Planetal. Ein kleiner Aufschlag bei den Steuerhebesätzen sei dennoch unumgänglich, da sich zum Beispiel die Kosten für die Gewässerunterhaltung erhöhen würden.

Die Straßen in Locktow sollen saniert werden. Im Zuge dessen sollen auch die kaputten Bordsteine - beispielsweise rund um die Mittelinseln - repariert werden. Quelle: Josefine Kühnel

Für die Kita bedeutet die Entscheidung einen Rückschlag. Das Haus hat bereits in den vergangenen Jahren nur mit einer Ausnahmeerlaubnis gearbeitet, die es ermöglichte, bis zu 70 Kinder zu betreuen. Mit der Erweiterung sollte nicht nur das Platzproblem gelöst, sondern auch die Arbeitssicherheit der Beschäftigten verbessert werden, wie Thomas Hemmerling erläutert.

„Das Umbauprojekt wurde letztlich auch von der Agenda genommen, weil bauen derzeit sehr schwierig ist – was die Preise und die Materialbeschaffung angeht“, sagt der Amtsdirektor. „Deshalb soll es wieder aufgegriffen werden, wenn das Ganze realistisch und durchführbar ist.“

Finanzausstattung infrage stellen

Es würden nun intern Gespräche dazu folgen, wie der Betrieb der Kita künftig weiterlaufen könne – denn die Ausnahmegenehmigung für die Betreuung von mehr Kindern laufe ab und die Arbeitssicherheit müsse natürlich auch unter den aktuellen Umständen gegeben sein, macht Hemmerling deutlich.

„Wir würden als Gemeinde gerne bedarfsgerecht Plätze zur Verfügung stellen“, ergänzt Karin Commichau. „Aber die Finanzausstattung gibt es nicht her – das tut mir vor allem für die Familien und ihre Kinder leid. Es ist insgesamt so, dass die Finanzausstattung der Gemeinden in Brandenburg – und ob diese überhaupt noch verfassungsgemäß ist – infrage zu stellen ist“, schließt die Bürgermeisterin.

Von Josephine Mühln