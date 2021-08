Raben

Was für ein Aufwand. Für eine Inszenierung von „Der Freischütz“ von Carl Maria von Weber müssen Bühnenbildner lange und hart arbeiten: Es braucht eine deutsche Eiche, einen vom Sturm zerzausten Wald wie den Rädigker Forst, raue Schluchten wie die Neuendorfer Rummel und gefährliche Tiere wie den Wolf – alles schon da.

Die Burg Rabenstein bietet also den besten Rahmen für große Klassik. Der lang anhaltende Applaus nach zwei Zugaben am Freitagabend hat das belegt. Es war der verdiente Lohn für Sopranisten Mandy Fredrich, Mezzospranistin Anna Werle und den Pianisten Matthias Samuil sowie Bernd Fredrich als Moderator. Sie bescherten dem Publikum nicht nur Musik auf höchstem Niveau, sondern wirklich beste Unterhaltung.

Rampenlicht für das Wesentliche

Kurzfristig hatte sich der Kulturverein Crescendo als Veranstalter entschieden, den Rittersaal für das Programm herzurichten, statt ein Experiment unter freiem Himmel und auf krummen Pflastersteinen im Hof zu wagen. Ein halbes Dutzend Scheinwerfer für die Bühne setzten das Wesentliche ins Rampenlicht, während die Kerzenleuchter am Rande für Wohlfühlflair sorgten.

Begeisterte Besucher: Dirk Zerning und Janet Herger aus Alt Bork. Quelle: René Gaffron

„Wir sind wirklich begeistert“, sagen Janet Herger und Dirk Zerning aus Alt Bork. Das Paar hat schon Aufführungen von Mandy Fredrich in der Staatsoper in Berlin besucht und wollte sich nun den Auftritt in der Heimat der Künstlerin nicht entgehen lassen.

Geboren und aufgewachsen im Hohen Fläming, kann sie auf Engagements auf den bedeutenden Bühnen der Welt verweisen.

Erstmals zusammen auf der Bühne

„Salzburg, Mailand – und nun auch Rabenstein“, wie Bernd Fredrich bemerkte. Die Corona-bedingte Pause in Opernhäusern und Konzertsälen hat folgerichtig die drei Künstler, die einander schätzen, zusammen und an den besonderen Ort geführt.

„Wir haben jeweils mit Samuil in Berlin geprobt – gemeinsam erst hier“, verrät Anna Werle. „In der Hauptstadt gibt es, was zum Wachbleiben wichtig ist, eine höhere Dichte an Kaffeeläden“, so Matthias Samuil.

Mit Humor und vollem Körpereinsatz führte Bernd Frederich durch die Premiere des Klassikabends im Rittersaal. Quelle: René Gaffron

Als der 42-Jährige dann Frederik Chopins Nocturne cis-Moll zu Gehör bringt, erinnert Bernd Fredrich die Zuhörer, dass sie das Werk vermutlich aus dem Film „Der Pianist“ kennen – gedreht in der weiteren Umgebung von Raben, mit Thomas Kretschmann aus Dessau, der wohl auch schon mal im Rädigker Gasthof gefeiert haben soll.

Schöne Gegend eben. Als die beiden Damen das Blumen-Duett aus der Oper Lakmé singen, schwärmen sie zwar von den blühenden Lianen in Indien. Gleichwohl sie die Bühne verlassen haben, sind die Stimmen von Mandy Fredrich und Anna Werle in bezaubernder Klarheit aus der Ferne noch zu hören. Es muss ein Loblied auf die blühende Landschaft im Planetal sein.

Katzenjammer auf höchstem Niveau. Begleitet von Matthias Samuil am Flügel sangen Mandy Fredrich aus Rädigke und Anna Werle (rechts) aus Berlin für das begeisterte Publikum. 90 Besucher haben sich verzaubern lassen. Quelle: René Gaffron

Familiäre Verpflichtungen zwischen Freitag und dem zweiten Klassik-Abend am Sonntag führen dazu, dass es kein des Künstlertrios gemeinsames Wochenende auf dem Land wird. Aber das erhöht vielleicht die Chance der Wiederholung solcher Offerte. Wo doch die Kulisse selbst für den finalen Katzenjammer so herrlich ist.

Von René Gaffron