Niemegk

Hier ist das Müsli noch echte Handarbeit. Die Haferflocken werden mit einer Quetsche, die per Kurbel angetrieben wird, hergestellt. Frisches Obst schneiden, mit Joghurt vermengen – und schmecken lassen.

Wobei die Meinungen beim Thema Geschmack ja bekanntlich auseinandergehen. So auch an der Robert-Koch-Grundschule in Niemegk, wo am Mittwoch und am Freitag ein Kochmobil vorgefahren ist, um den Schülern von der dritten bis zur sechsten Klasse ein paar Tricks und Kniffe für gesunde Ernährung näher zu bringen.

Lieber Brötchen mit Aufstrich

Dem elfjährigen Finn hat sein selbstgemachtes Müsli geschmeckt, wie er im Anschluss erzählt. „Ich kann mir auch vorstellen, mir zu Hause jetzt mein Frühstück mal alleine zu machen“, sagt der Fünftklässler.

Klassenkameradin Nora ist anderer Meinung. „Mir hat das nicht so gut geschmeckt“, gesteht die Neunjährige. „Wegen der Haferflocken.“ Lieber komme bei ihr zum Frühstück Brötchen mit schokoladigem Aufstrich auf den Teller, verrät Nora.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Spaß haben ihr die Aktion und der damit verbundene Projekttag aber dennoch gemacht. „Wir haben dann zusammen mit unserem Lehrer zum Beispiel noch Müsliriegel hergestellt – mit Früchten, Dinkelmehl, Haferflocken, Chiasamen und Walnüssen“, berichtet die Fünftklässlerin.

Diesem positiven Fazit schließt sich auch Angelique an. „Ich fand’s lecker und es war toll, mal wieder als Klasse was zusammen machen und lernen zu können“, sagt die Zehnjährige. „Zu Hause esse ich zum Frühstück eher Brot, aber das hat mich inspiriert, auch mal was anderes zu probieren.“

Daumen hoch für gesunde Ernährung: An der Robert-Koch-Grundschule in Niemegk gab’s zwei Tage lang Tipps vom Profi. Quelle: Privat

Das Kochmobil-Projekt habe gezeigt, dass gesunde Ernährung eben nicht überall im Vordergrund stehe und abhängig vom Elternhaus sei, sagt Schulsozialarbeiter Christian Senst.

Möglich wurde der Besuch des zwölf Meter langen Doppelstockbusses aus Berlin, der in ein Kochstudio umgebaut wurde, dank einer Förderung aus dem Topf des Jugendbeteiligungsprojekts „Du hast den Hut auf“ der Koordinierungs- und Fachstelle „Demokratie leben! Hoher Fläming – Partnerschaft für Demokratie“.

Marie (l.) und Alma hatten sichtlich Spaß im Kochmobil. Quelle: Privat

Zudem habe es eine weitere Förderung in Höhe von 3000 Euro aus dem Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“ gegeben, wie Christian Senst berichtet. Dabei handelt es sich um ein von Bund und Ländern aufgelegtes Programm, für das in Brandenburg 68,7 Millionen Euro zur Verfügung stehen. Damit sollen in den nächsten zwei Jahren unterschiedliche Maßnahmen umgesetzt werden.

„Dank dieses Geldes war es möglich, das Projekt nicht nur für die fünften und sechsten Klassen durchzuführen, sondern auch für die dritten und vierten Klassen“, macht der Schulsozialarbeiter deutlich.

Lesen Sie auch: Grundschule: Angela Bonow freut sich über neue Förderangebote

Gemeinsam mit einem Koch wurde dann also gut eine Stunde lang geschnippelt, vermengt, gekocht – neben dem bereits genannten Müsli haben die Schüler auch frisches Brot gebacken und Aufstriche dafür hergestellt. Beim Hauptmenü konnten sie unter anderem wählen zwischen Kartoffelsuppe, Gemüsepfanne oder Nudelsalat.

Von Josephine Mühln