Kreiserntefest: Ochse Cäsar ist der heimliche Star in Niemegk

Niemegk

Wenn an diesem Wochenende das Kreiserntefest in Niemegk stattfindet, dann ist das genau genommen ein Jahr zu früh. Denn eigentlich sollte die Großveranstaltung erst 2020 auf der Festwiese vor dem Freibad über die Bühne gehen. Dann nämlich feiert Familie Höhne den 30. Geburtstag des im Fläming legendären Oktoberfestes.

„Wir dachten uns, das würde doch super zusammenpassen“, erzählt Getränkehändler Bodo Höhne. Er meldete seine Idee im Frühjahr dieses Jahres beim Kreisbauernverband an. Doch die Veranstalter des Erntefestes waren da noch dringend auf der Suche nach einem Ausrichter für diesen Herbst.

Zusage erst vor einem halben Jahr

Nach einigen Überlegungen erklärten sich Höhnes bereit, die Organisation zu übernehmen. „Aber nur unter einer Bedingung: Wir wollten unbedingt die Agrargenossenschaft Hoher Fläming eG Rädigke-Niemegk dabei haben. Wir arbeiten schon lange sehr gut zusammen und wissen, dass es nur dann klappen kann“, berichtet Bodo Höhne.

Viel Zeit blieb nämlich nicht mehr, als er vor knapp einem halben Jahr zusagte. Neben dem Kreisbauernverband, der Stadt und dem Amt Niemegk und dem Landkreis Potsdam-Mittelmark tragen nun also Getränkehandel Höhne und die Agrargenossenschaft die Hauptlast der Organisation.

Bodo Höhne mit Ochse Cäsar. Quelle: Stefan Specht

Genauer gesagt sind es zwei junge Männer, die sich um alles kümmern: Florian Schulze ist für den Umzug durch die Stadt verantwortlich, der 22-jährige Willy Höhne sorgt dafür, dass auf dem Festplatz alles nach Plan läuft. „Und da gibt es reichlich zu tun“, so Höhne. „Jeder Schausteller und jeder Programmpunkt hat seine Extrawünsche. Ich versuche, alle zu erfüllen.“

Ganz ohne Extrawünsche kommt dagegen einer der Hauptdarsteller des Wochenendes aus. Der vierjährige Ochse Cäsar ist ein so gutmütiges Wesen, dass Höhnes ihn zum Schaupflügen anspannen wollen. Erste Proben haben geklappt. Außerdem wird der Ochse am Umzug teilnehmen. Und später dient er sicher einigen Besuchern als Fotomotiv.

Jakob Höhne (l.) sorgt dafür, dass auf dem Festplatz alles nach Plan läuft. Quelle: Stefan Specht

Denn Cäsar ist nicht nur gutmütig, sondern auch sehr schön. Gekauft wurde er vor vier Jahren passenderweise von der Agrargenossenschaft Hoher Fläming in Rädigke. „Willy und ich sind auf der gleichen Welle“, sagt Florian Schulze. „Höhnes machen gefühlt mehr, als sie schaffen können – aber sie bekommen es immer irgendwie hin. Das gefällt mir“, sagt der Landwirt.

Und nicht nur die Väter Fred Schulze und Bodo Höhne können gut miteinander, sondern auch schon deren Väter Fritz und Walter verstanden sich immer gut. „So macht das Arbeiten Spaß und auch der Stress der Vorbereitungen für das große Kreiserntefest ist dann nur noch halb so schlimm“, sagt Willy Höhne.

Kreiserntefest in Niemegk am Sonnabend ab 9.30 Uhr und am Sonntag ab 10 Uhr.

Von Stefan Specht