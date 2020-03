Kreuzweg stellt besonderen Schatz der Dorfkirche vor

Garrey

Ein besonderer Schatz der Garreyer Dorfkirche sind die 14 originalen Holzschnitte des Künstlers Walter Habdank. Die Drucke sind eine Schenkung an die Kirchengemeinde und zieren die Empore des Gotteshauses. Die Bilder stellen die Geschichte des Leidens Jesu Christi dar – einen Kreuzweg.

Diakon aus Stuttgart

Am Sonntag, 15. März, möchte die Kirchengemeinde wieder die Aufmerksamkeit auf diese Bilder lenken. Sie lädt zu einer besonderen Passionsandacht zum Habdank-Kreuzweg ein. Ihn wird Diakon Martin Allmendinger aus Stuttgart gestalten.

Diakon Martin Allmendinger aus Stuttgart gestaltete in Garrey bereits 2018 eine Passionsandacht anlässlich des Habdank-Kreuzweges. Quelle: privat

Allmendinger war 2017 im Rahmen des Reformationsjubiläums in Lutherstadt Wittenberg in Garrey untergebracht und hatte in dieser Zeit Kontakte zu den Menschen im Dorf geknüpft. So hatte er mit ihnen auch Gottesdienste gefeiert. Auch den Kreuzweg hatte Allmendinger im Jahr 2018 bereits einmal dort gestaltet.

Partnerschaft zwischen Schwaben und Fläming

Im Zuge der Partnerschaft zwischen Schwaben und Garrey ist er in diesen Tagen wieder in Garrey zu Gast, um einen neuen Blick auf die Kreuzweg-Holzschnitte zu präsentieren. Martin Allmendinger war in den 80er-Jahren gemeinsam mit seinem Bruder im Habdank-Atelier am Starnberger See und hatte dabei Gelegenheit, den Künstler noch zu dessen Lebzeiten persönlich kennen zu lernen.

Insgesamt 14 Holzschnitte des Künstlers Walter Habdank über den Kreuzweg hängen in der Kirche von Garrey. Quelle: Andreas Trunschke

Die Originaldrucke von Walter Habdank, einem der renommiertesten Vertreter der christlichen Kunst in Deutschland, kamen 2017 als Geschenk des Dorfbewohners Wolfgang Lubitzsch, der über einen alten Schulfreund an die Kunstwerke gekommen war, in den Fläming-Ort.

Die Passionsandacht zum Habdank-Kreuzweg in der Kirche zu Garrey beginnt am Sonntag um 15 Uhr.

