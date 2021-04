Kriminelle machen dicke modische Beute auf A9-Parkplatz bei Rädigke

Rädigke

Gut 10.000 Euro wert ist die Beute, die dreiste Diebe in der Nacht zu Dienstag an der Autobahn 9 im Hohen Fläming gemacht haben. Auf dem Parkplatz „Hagen“ in Richtung Leipzig bei Rädigke erbeuteten die Kriminellen eine große Menge Modeartikel aus der Ladung eines Lastzuges.

„Nach bisherigen Erkenntnissen fehlen mehrere Paletten, die mit Kleidung und Schuhen beladen gewesen sein sollen“, sagt Stefanie Wagner-Leppin, eine Sprecherin der Polizeidirektion West. Die Diebe schlugen zu in der Zeit zwischen Montag, 17.50 Uhr, und dem frühen Dienstagmorgen gegen 2.30 Uhr.

Fahrer im Schlaf ausgeraubt

Der 39-jährige Fahrer des Lastzuges habe seine Nachtruhe in der Fahrerkabine gehalten, als die Diebe angriffen. Die Unbekannten Täter hatten die Sicherungs-Plomben des Aufliegers durchtrennt und die Türen geöffnet. Dann räumten sie aus.

Davon habe der Fahrer nichts bemerkt während seines Schlafes. Erst bei einem Kontrollgang habe er den Einbruch und den Diebstahl eines Teils seiner Ladung bemerkt, schilderte er der alarmierten Polizei.

Größere Diebstähle häufen sich

„Es wurden Spuren gesichert und eine Strafanzeige aufgenommen“, teilt die Polizeisprecherin weiter mit. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Erst kürzlich hatte es Ende März an gleicher Stelle einen ähnlichen, größeren Diebstahl gegeben. Dabei verschwanden zahlreiche Fahrzeugbatterien aus einem Laster. An dem Parkplatz kommt es immer wieder zu Angriffen von Planenschlitzern und dreisten Dieben auf Lastwagen.

