Hohenwerbig

Wegen des regen Zuspruchs wird die Ausstellung mit Gemälden des Rietzer Künstlers Walter Lauche in der Kunstkirche Hohenwerbig bis 3. Oktober verlängert. Bis dahin ist sie jeden Sonn- und Feiertag von 15 bis 18 Uhr geöffnet.

Das Leben von Walter Lauche, Jahrgang 1939, verlief ungewöhnlich. Er zog 1965 von West-Berlin in die DDR. Nach einem Jahr an der Hochschule für bildende Künste Dresden wurde er freischaffender Maler und Grafiker. In der Abgeschiedenheit des Hohen Fläming fand er schließlich die Muse für seine Werke. Der Alltag der Menschen hier bestimmte seine Motive, die er mit kräftigen Farben auf der Leinwand verewigte. 2010 ist er gestorben.

Gruppen, die sich für eine Besichtigung außerhalb der Zeiten anmelden möchten, können dies bei Familie Lengner, 033843/51014 tun.

