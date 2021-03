Dahnsdorf

Vermutlich in der Nacht zum Sonnabend waren Einbrecher in Dahnsdorf am Werk. In der Werderstraße haben die Unbekannten einen dort abgestellten Container gewaltsam geöffnet.

Nach vorliegenden Erkenntnissen wurden daraus Elektrogeräte, Leitern und weitere Gegenstände gestohlen. Die Schadenshöhe wird mit 2000 Euro beziffert. Die Polizei sicherte Spuren am Tatort. Die Beamten ermitteln wegen eines besonders schweren Fall des Diebstahls.

Von René Gaffron