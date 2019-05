Niemegk

Ein mehr als 100 Jahre alter Schriftzug ist in der Stadtkirche St. Johannis zu Niemegk jetzt endlich wieder lesbar. Er war durch Restauratorin Petra Drott (Foto) aus Bad Belzig und die Malerfirma Edmund Thiele aus Niemegk in den zurückliegenden Wochen aufwendig restauriert worden.

„Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen“, so singen es die Engel den Hirten auf den Feldern zu Weihnachten entgegen, erklärt Pfarrer Daniel Geißler zu Hintergrund des Schriftzuges in seiner Kirche.

Dieser Bibelspruch zierte über Jahrzehnte den Altarraum des Niemegker Gotteshauses. Fast 70 Jahre lang war er jedoch kaum noch lesbar. „Durch die Arbeit der Restauratoren ist er nun wieder für alle sichtbar“, sagt Daniel Geißler erfreut.

Von Thomas Wachs