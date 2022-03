Lühnsdorf

Ab dem 11. März öffnet Dirk Krause seine Küche im Landhaus „Alte Schmiede“ für Liebhaber der pfiffigen Landhausküche. Der erfahrene Küchenchef lässt sich nicht nur in die Töpfe schauen, sondern lädt zu geselligen Kochabenden ein.

„In der Kochwerkstatt orientieren wir uns immer an saisonalen Besonderheiten. Im März zeige ich den Teilnehmenden, was der Frühling im Fläming zu bieten hat“, verrät Krause. Wer nach dem geselligen Abend nicht mehr den Heimweg antreten möchte, der quartiert sich am besten gleich im Landhaus ein.

Eine Anmeldung ist telefonisch unter 033843-9220 oder per Mail an flaeming@landhausalteschmiede.de möglich. Alle Informationen und Termine können auch online unter www.landhausalteschmiede.de abgerufen werden.

Von Josephine Mühln