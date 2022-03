Lühnsdorf

Seit 15 Jahren ist Dirk Krause Küchenchef im Landhaus „Alte Schmiede“ in Lühnsdorf. Als Hotelchefin und Veranstaltungsplanerin an seiner Seite steht seit 2009 Melanie Ribatzke. Beide sind in Lühnsdorf angekommen, sagen sie. „Das Landhaus ist unser Baby geworden.“

Im Interview mit der MAZ sprechen Dirk Krause und Melanie Ribatzke über die „KochWerkstatt“, deren Kurse nun wieder begonnen haben. Beim nächsten Termin am 22. April dreht sich alles um den Spargel.

Herr Krause, wie mögen Sie Ihren Spargel am liebsten?

Dirk Krause Mit selbst gemachter Sauce hollandaise, ohne Butter, mit Salzkartoffeln und einem schönen Kalbsschnitzel dazu. Ich mag ihn aber auch gerne gebraten, als Spargelsalat oder Spargelmousse. Man kann so schöne Sachen machen. Wir haben zum Beispiel gerade den ersten Bärlauch bekommen – und der in Kombination mit Spargel ist ebenfalls toll.

Wie sieht denn der perfekte Spargel aus? Gibt es den überhaupt?

Dirk Krause Ein Qualitätsmerkmal, auf das man vorab achten sollte: Wenn man die Stangen aneinander reibt, müssen sie quietschen. Dann ist der Spargel frisch. Und als nächstes kommt es unter anderem auf die Garmethode an. Wir kochen ihn beispielsweise nicht in Wasser, sondern er wird trocken vakuumiert und dann auf niedriger Temperatur im eigenen Saft im Ofen gegart. Sonst würde er auslaugen.

Schalen vorher auskochen

Wenn wir jetzt mal kurz raus aus Ihrer Küche und rein in die der Leser gehen: Verraten Sie einen Tipp, wie man auch zu Hause ein Spargel-Erfolgserlebnis haben kann?

Dirk Krause Das lernen sie bei meinem Kochkurs! (lacht) Wichtig ist, den Spargel nicht in zu viel Wasser zu kochen – und das Wasser ordentlich abzuschmecken. Am besten, man kocht die Schalen schon vorher aus. Setzt also einen Spargelfonds an, um die Stangen dann darin zu blanchieren – denn da ist der ganze Geschmack drin.

Sie haben ja bereits angedeutet, wie vielfältig Spargel zubereitet werden kann. Auf welche kulinarischen Genüsse können sich die Teilnehmer der „KochWerkstatt“ im April freuen?

Dirk Krause Ich werde zeigen, was man aus Spargel alles machen kann. Zum Beispiel ein schönes Spargelparfait oder eine Spargelmousse mit geräucherter Flämingforelle. Aber es wird auch darum gehen, wie die perfekte und selbstgemachte Sauce Hollandaise zubereitet wird.

Seit 2010 lädt das Landhaus "Alte Schmiede" in Lühnsdorf regelmäßig zur "KochWerkstatt" mit Küchenchef Dirk Krause. Quelle: Landhaus Lühnsdorf

Die „KochWerkstatt“ wurde 2010 ins Leben gerufen. Erzählen Sie doch mal ein bisschen, wie alles angefangen hat.

Melanie Ribatzke Eigentlich sind damals erste Anfragen von den Gästen selbst gekommen, die mal hinter die Kulissen schauen wollten. Angefangen haben wir mit einer mobilen Küche im Restaurant, dann haben wir das Ganze in die richtige Küche geholt – und 2014 wurde das Atelier gebaut, in dem die Werkstatt nun integriert ist. Wir haben das anfangs eher individuell gehalten, je nach Nachfrage einzelner Gäste oder Tagungsteilnehmer. Seit 2014 stehen die Kurse offiziell im Veranstaltungskalender – mit stetig hoher Nachfrage.

Dirk Krause Wegen des Corona-Lockdowns und der nicht umsetzbaren Hygieneregeln haben wir in den vergangenen zwei Jahren pausiert. Aber jetzt wollten wir wieder starten, weil auch die Nachfragen zugenommen haben. Teilweise hatten wir eine Warteliste.

Wie lang geht denn so ein Abend?

Dirk Krause In der Regel fünf Stunden – je nachdem, wie sehr wir uns verquatschen. Dann kann es auch mal länger dauern. Das passiert schon oft. Man kommt gut ins Gespräch und die Leute philosophieren über die Produkte.

Melanie Ribatzke Das Kochen ist dann eigentlich Nebensache. (lacht)

Dirk KrauseIn der Regel braucht es zwei bis zweieinhalb Stunden intensive Vorbereitungszeit und in den restlichen zwei Stunden wird das Essen auf die Teller gebracht.

Melanie RibatzkeUnd am Ende wird jeder Gang genossen. Wir handhaben das meist so, dass wir die Leute in kleine Gruppen einteilen und jede Gruppe ist für einen Gang verantwortlich, auch beim Anrichten. Dann erzählen sie den anderen noch ein bisschen was dazu, was sie in den vergangenen Stunden so gezaubert haben.

Landhaus-Team sucht Unterstützung Im Landhaus „Alte Schmiede“ in Lühnsdorf sorgt ein vierköpfiges Küchenteam für Gaumenfreuden bei den Gästen. Auch die Speisekarte ist eher klein. Dirk Krause und Melanie Ribatzke setzen auf ausgewählte Gerichte, die regelmäßig wechseln – und saisonalen Besonderheiten angepasst werden. Es sei ihr Anspruch, sich immer wieder neu zu erfinden und Dinge auszuprobieren oder mal anders zu betrachten, sagen sie. Für die „KochWerkstatt“ stehen in diesem Jahr schon weitere Themen fest: Im Oktober kommen Wild und Kürbis ins Spiel, im November gehts um die Gans – und im Dezember dann schließlich die Frage: Was koche ich zu Weihnachten? Wer Teil des Teams werden will: Das Landhaus ist aktuell auf der Suche nach Unterstützung in der Küche und beim Service. Mehr: www.landhausalteschmiede.de

Der Genuss soll also bei aller Arbeit nicht zu kurz kommen.

Melanie RibatzkeGenau. Und was ich auch wichtig finde: Wir vermitteln durch die Kurse eine Wertigkeit. Also welche Arbeit dahintersteckt, wenn ich im Restaurant ein Drei-Gänge-Menü esse.

Dirk KrauseDenn die Teilnehmer müssen wirklich alles selber machen. Ich wasche höchstens mal den Salat vorher, aber sonst nichts. Da ist keine Kartoffel und keine Möhre geschält. (lacht)

Bevor uns allen nun noch mehr das Wasser im Mund zusammenläuft: Welche Tipps würden Sie jedem Hobbykoch mit auf den Weg geben?

Melanie RibatzkeMan sollte auf jeden Fall auf eine gute Qualität der Produkte achten, die man verwenden will – und wenn es möglich ist, Produkte aus der Region wählen. Bei denen man weiß, wo sie herkommen.

Dirk KrauseJa, denn die technische Ausstattung spielt eigentlich keine Rolle. Alle unsere Kurse sind zu Hause nachkochbar.

Küchenchef Dirk Krause vom Landhaus „Alte Schmiede“ in Lühnsdorf hat Spaß, in seiner „KochWerkstatt“ gemeinsam mit den Hobbyköchen zu fachsimpeln. Quelle: Landhaus Lühnsdorf

Melanie RibatzkeDie Leute sollen außerdem ruhig mal mutig sein und kreativ werden, einfach Dinge ausprobieren.

Dirk KrauseIch lasse zum Beispiel bei den Rezepten, die ich in den Kursen verteile, gerne mal was weg. Damit die Teilnehmer angeregt werden und überlegen: Was kann ich noch dazugeben, zum Beispiel an Kräutern oder Gewürzen?

Von Josephine Mühln