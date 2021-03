Lühnsdorf: Landhaus Alte Schmiede seit 20 Jahren Ausflugsziel im Hohen Fläming 

Lühnsdorf

Überschaubar war das Angebot an Gastronomie und Hotellerie in der Region, als 2001 das Landhaus Alte Schmiede in Lühnsdorf an den Start ging. Nicht alle waren überzeugt, dass sich das Angebot etablieren oder gar finanziell lohnen könnte. 20 Jahre später meistert das Landhaus-Team mit der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Schließungen wohl die größte Herausforderung in seiner Geschichte. Ein Rückblick auf zwei wechselvolle Jahrzehnte und das österliche Angebot.

Zur Galerie Das Landhaus Alte Schmiede zwischen 1991 und 2021.

„Tja, wir sind immer noch da. In den 20 Jahren unseres Bestehens hat sich der Hohe Fläming zu einem überregional bekannten Ausflugs- und Urlaubsziel entwickelt und wir sind sehr stolz ein Stück dazu beigetragen zu haben“, schickt Marie-Luise Götz, Tochter der Inhaberfamilie, Grüße aus dem Berliner Büro. Und ihre Mutter und Geschäftsführerin Martina Kaufmann-Götz fügt hinzu: „Der Ort stellte uns zu Beginn baulich vor große Herausforderungen.“

Doch: Gebührend feiern ist in diesem Jahr nicht. „Zu Beginn der Pandemie haben wir natürlich nicht geahnt, dass wir unser 20-jähriges Jubiläum nicht feiern können. Als wir unseren alljährlichen Weihnachtsmarkt im Dezember 2020 schweren Herzens absagen mussten, haben wir Gäste und Aussteller mit einem Wiedersehen zur 20-Jahr-Feier im April vertröstet. Es soll nicht sein“, so Götz.

Gratulation mit Abstand: Koch Dirk Krause - Sagorny und Landhausleitung Melanie Ribatzke überreichen zum 20-jährigen Bestehen Blumen an Geschäftsführung Martina Kaufmann-Götz (Mitte). Quelle: Landhaus Alte Schmiede

Kein Tag im Landhaus ist wie der andere. Hier wurden 90. Geburtstage genauso gefeiert wie Hochzeiten. Jeder Gast bringt seine Geschichte und neue Erfahrungen für das Landhaus-Kollegium mit. Die zwei Jahrzehnte seien immer abwechslungs-, aber auch lehrreich gewesen und mit viel Mühe um Vorstellungen und Anliegen der Gäste verbunden. „Wir sind froh, vor Ort ein so gutes Leitungsteam zu haben“, betont Kaufmann-Götz und schickt ein Lob nach Lühnsdorf.

Aktuell liegt der Fokus auf dem Wohlergehen der Belegschaft vor Ort, aber ihnen neben der Kurzarbeit keine Perspektiven geben zu können ist schmerzhaft. „Nach einem Jahr Pandemiegeschehen erhofft man sich von der politischen Führungsebene natürlich dennoch mehr, als schleppende Prozesse in der Beantragung und Auszahlung von Überbrückungshilfen und immer neue Lockdown-Verlängerungen“, sagt Götz, bei der in den letzten Monaten die Ernüchterung an die Stelle der Hoffnung rückte.

Das Landhaus Alte Schmiede in Lühnsdorf im Wandel. Von 1991 bis heute. Quelle: Archiv Landhaus Alte Schmiede

Für den Re-Start nach der Pandemie ist alles klar: Das Hygienekonzept seit Monaten festgezurrt. Doch die Hoffnung, Ostern wieder Gäste zu begrüßen, muss sich auch 2021 auf „To go“-Angebote beschränken. Und das nutzen vor allem die Stammgäste, die gern auf ein Sonntagsmenü zurückgreifen. Auch auf der Osterkarte wartet ein „klein wenig Landhaus“ für zuhause. So etwa Geschmortes vom Salzwiesen-Lamm, Beelitzer Kaninchenkeule oder Lachsfilet.

„Auch wenn es noch nicht greifbar scheint, wird es schließlich die Zeit nach Corona geben. Und wenn es wieder unbeschwert möglich ist werden wir auch gemeinsam mit Mitarbeitern, Gästen und Partnern feiern“, sieht Götz positiv in die Zukunft.

Von Natalie Preißler