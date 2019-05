Raben

Matthias Krumpe wollte eigentlich schon immer in der Natur arbeiten. Er wäre gerne Forstwirt geworden. „Aber das hat sich einfach nicht ergeben, die Möglichkeiten waren damals auch begrenzt“, sagt der 47-Jährige. Also hat er sein Geld in der Vergangenheit als Maler, Raumausstatter und Schlosser verdient.

Sein eigentlicher Wunsch hat ihn dennoch nie so ganz losgelassen. „Alles was mit Umweltpädagogik, Umweltbildung zu tun hat, das liegt mir am Herzen“, sagt Matthias Krumpe. Und deshalb hat er sich gezielt auf die Stelle für den Bundesfreiwilligendienst im Naturparkzentrum Raben beworben – und diese im März angetreten. Seitdem kommt er jeden Tag aus Wittenberg in den Hohen Fläming.

In alle Aufgaben reinschnuppern

Eine seiner Kolleginnen ist Leonie Goethe, die in Raben ein Freiwilliges Ökologisches Jahr absolviert. „Ich wollte eigentlich Biologie studieren, musste dann aber eine Alternative finden – und habe mich erst kurz vorher für die Stelle hier entschieden“, erzählt sie. Seitdem habe sie bereits am Infodienst ausgeholfen oder Besucher betreut. „Aber wir können das relativ frei gestalten und in alle Aufgaben mal reinschnuppern“, sagt die 20-Jährige.

Matthias Krumpe sei bislang vor allem für die Objektbetreuung im Einsatz gewesen, habe im Garten geschaut, ob Pflanzen an der richtigen Stelle sitzen, ein Vogelhaus gebaut oder sei gemeinsam mit dem Naturschutzbund im Naturschutzgebiet unterwegs gewesen. „Wir sind auch für den Amphibienschutz zuständig oder schauen nach dem Erhaltungszustand der Wiesen“, erzählt er.

Kreative Freizeitgestaltung

Bereits die Ausstellung über den Schwarzstorch sei sehr nach seinem Geschmack gewesen, sagt der Hobby-Ornithologe weiter. „Jeder Tag hier ist einfach absolut cool.“ Dem kann Leonie Goethe nur zustimmen. „Ich hatte vorher nicht den Blick dafür, dass meine Heimat so super schön ist“, gesteht die junge Frau aus Ziesar. „Ich haben hier auf jeden Fall das Wandern für mich entdeckt und bin jetzt viel bewusster unterwegs, interessiere mich zum Beispiel mehr für Bäume und Vögel.“

Ansonsten sei sie in ihrer Freizeit vor allem kreativ und künstlerisch tätig – nähe und zeichne gerne oder besuche Museen, erzählt Leonie Goethe. Auch ihr Kollege betätigt sich fernab des Naturparkzentrums kreativ und handwerklich. „Ich restauriere alte Möbel und interessiere mich sonst für zeitgenössische Literatur, die das Leben widerspiegelt und Menschen in ihrer Kultur zeigt“, erzählt der 47-Jährige.

Guter Anlaufpunkt für Familien

Er wolle nach seiner Zeit in Raben auf jeden Fall eine Möglichkeit finden, weiter im Natur- und Umweltbereich tätig zu sein, sagt er. „Ich könnte mir auch vorstellen, hier zu bleiben – das muss man zu gegebener Zeit ausloten. Aber ich finde es auf jeden Fall gut, dass es sowas wie das Naturparkzentrum noch gibt, gerade als Anlaufpunkt für Familien mit Kindern.“ In seiner Heimat sei er dagegen oft allein mit dem Ranger im Biosphärenreservat unterwegs.

Von Josephine Mühln