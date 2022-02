Medikamenten-Transfer bewährt sich: Niemegk lockt trotzdem Apotheker

Niemegk

Die Bemühungen, wieder eine Apotheke in Niemegk einzurichten, sollten nicht aufgegeben werden. Den Wunsch hat Sabine Wendt in der jüngsten Sitzung des städtischen Finanz- und Sozialaussschusses geäußert.

Die Besitzerin von Großkopfs Mühle lobt einerseits, dass sich die Rezeptsammelstelle am Rathaus bewährt habe. Andererseits wäre es ihrer Einschätzung nach wünschenswert, wenn ein Laden von den Kunden auch spontan angesteuert werden könnte.

Alter Standort in Niemegker Großstraße scheidet aus

Im Juli 2019 hatte Astrid Bergler die Robert-Koch-Apotheke schließen müssen, ohne einen Nachfolger zu finden. Der namensgebende Virologe praktizierte 1868 in der „Flämingpforte“.

„Im Gebäude an der Großstraße 76 wird nach den heutigen Standards keine Apotheke mehr zugelassen“, hat Bürgermeister Hans-Joachim Linthe (SPD) recherchiert. Allerdings gäbe es keinen Platzmangel, weil als Alternative die Gewerberäume der ehemaligen Drogerie Pulz zu Verfügung stehen.

Brigitte und Hans-Dieter Scherz gingen 2018 in den Ruhestand. Die Geschäftsräume ihrer Drogerie würden auch Apotheken-Standards erfüllen. Quelle: Stefan Specht

Hauseigentümer Hans-Dieter Scherz, der sein Geschäft 2018 aufgab, bestätigt das. „Allerdings müssten wir uns den Betreiber wohl backen“, bedauert der Pensionär. Die Apothekenkammer empfehle ihren Mitgliedern die Übernahme bei einem Potenzial von 5000 Einwohnern. Theoretisch liegt das Amt Niemegk nur knapp darunter, doch gerade Bad Belzig und Treuenbrietzen decken bereits die Nachfrage nach Medikamenten erheblich ab.

Bestellungen im Briefkasten am Rathaus Niemegk

Indes hat sich der von den Bürgern – nach einem ersten Veto der Kammer – erkämpfte Rezept-Briefkasten am Rathaus bewährt. Er wird täglich geleert: Alle Rezepte, die bis 12 Uhr eingeworfen werden, gehen dann mit in die Apotheke nach Straach (Sachsen-Anhalt). Vorausgesetzt dass alle Angaben – Name, Vorname, Adresse und Telefonnummer des Empfängers – auf der Bestellung stehen, können sie später in der Apotheke von Antje Aepler abgeholt werden oder kommen sogar direkt nach Hause.

„Das hat sich ganz gut eingespielt“, sagt Amtsdirektor Thomas Hemmerling. Natürlich wäre es auch schön, wenn noch aus dem üblichen Verkaufsangebot wie Pflaster, Tee und Babycreme auswählen zu können. Sabine Wendt empfiehlt, in den Hochschulen, die Pharmazeuten ausbilden, für den Standort Niemegk zu werben.

Einsatz für Niemegk ist sein politisches Ehrenamt: Bürgermeister Hans-Joachim Linthe (SPD) ist auf der Suche nach einem Apotheker für das Städtchen. Quelle: Josephine Mühln

Gleichwohl ist wie in der Medizin zu beobachten, dass junge Absolventen lieber eine Anstellung im urbanen Umfeld anstreben als die Selbstständigkeit auf dem Lande anstreben, lautet die Erfahrung bisher.

Von René Gaffron