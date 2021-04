Schlalach

Aufregung am Donnerstagnachmittag in Schlalach. Mehr als ein Dutzend asiatisch aussehende Personen haben gegen 14.30 Uhr die Aufmerksamkeit der Einheimischen geweckt. Zumal sie offenbar nicht als Gruppe, sondern einzeln im Ort unterwegs waren und den Eindruck vermittelten, dass sie orientierungslos seien.

Eine Einwohnerin hat die Polizei darüber informiert. „Es schien tatsächlich so, dass sie nicht wüssten, wohin sie müssen“, berichtet eine Augenzeugin. Es seien Männer und Frauen gewesen, die sich einerseits verteilt und versteckt hätten und andererseits anscheinend auf jemanden gewartet hätten.

Ankunft nicht wahrgenommen

Wie die Polizeidirektion West berichtet, hätten bei Eintreffen der Beamten einige der später 16 festgestellten Personen versucht, zu flüchten. Sie wurden aber gestellt. Bei der Verfolgung hat sich ein Polizist bei einem Sturz am Unterarm verletzt, konnte aber seinen Dienst fortsetzen. Nach bisherigen Erkenntnissen sind lediglich drei der aufgegriffenen Personen in Deutschland gemeldet. Die 13 anderen sind ohne Personaldokumente unterwegs gewesen und wurden daher zunächst in polizeiliches Gewahrsam genommen. Mit Unterstützung eines Dolmetschers seien sie dort vernommen und letztlich der zuständigen Ausländerbehörde übergeben worden.

Nach MAZ-Informationen müsste das die zentrale Aufnahmestelle des Landes Brandenburg sein. Die Kriminalpolizei ermittelt weiter zur Herkunft. Ob die Aufgegriffenen mit einem oder mehrerern Fahrzeugen womöglich von der nahen A 9 gekommen sind, lässt sich derzeit nur spekulieren.

Von René Gaffron