Ein technischer Defekt sorgte am Mittwochabend für eine Vollsperrung auf der Autobahn 9. Zwischen den Anschlussstellen Klein Marzehns und Niemegk war ein Mercedes-Pkw in Brand geraten, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Gegen 21 Uhr hatte das Auto aus dem Landkreis Dahme-Spreewald Feuer gefangen. Der Fahrer steuerte den Pkw auf den Standstreifen und verließ mit seinem Beifahrer rechtzeitig das Fahrzeug.

Für die Löscharbeiten musste die Fahrbahn in Richtung Berlin voll gesperrt werden. Es kam zum Stau. Die Fahrbahn wurde gegen 23 Uhr wieder freigegeben. Der Mercedes war vollständig ausgebrannt und musste von einem Unternehmen abgeschleppt werden.

