Mit dem Fahrrad zu den Kirchen im Niemegker Land

Niemegk

Am ersten Sonntag im Mai laden die Kirchen im Niemegker Land zum Radwandergottesdienst ein. Die Radtour von Kirche zu Kirche hat in der Region seit 2015 Tradition. Darüber freut sich Pfarrer Daniel Geißler. Er lädt dazu wieder herzlich ein.

Bei diesem Freiluftgottesdienst mit per Velo werden die Dorfkirchen auf dem Weg besucht. Die Route führt in diesem Jahr über Lühnsdorf, Buchholz und Rädigke von dort weiter über Neuendorf und zurück nach Niemegk. Start ist 14 Uhr an der Johanniskirche in Niemegk, dann geht es weiter nach Lühnsdorf, wo 14:30 Uhr Station gemacht wird. An den jeweiligen Gotteshäusern wird eine kurze Andacht im Freien gefeiert. Anschließend ist es möglich, mit gebotenem Abstand, die Kirchen zu besichtigen.

Kein Kremser bestellt

Auf einen Kremser muss in diesem Jahr verzichtet werden, da dort keine Abstände eingehalten werden können, heißt es in der Ankündigung.. Mit dem Fahrrad ist Abstandhalten zum Glück möglich. Im vergangenen Jahr konnte der Radwandergottesdienst leider nur individuell und digital durchgeführt werden. „Dieses Mal bietet die Form die Möglichkeit, sowohl zusammen zu feiern, als auch durch die Abstände beim Radfahren und den Aufenthalt im Freien, das Ansteckungsrisiko zu minimieren“, so Daniel Geißler, der auf gutes Wetter und entsprechend viel Zuspruch hofft.

Die Idee dahinter ist ein Gottesdienst auf dem Weg, auf dem Besinnung und Bewegung miteinander verbunden werden. Für viele gibt es dabei die Gelegenheit die wunderschönen Dorfkirchen unserer Flämingdörfer erstmals kennen zu lernen.

Von René Gaffron