Dahnsdorf

In der Kindertagesstätte Zwergenhaus in Dahnsdorf wird erneut das Mittagessen teurer. Dabei liegt die letzte Erhöhung erst etwas mehr als ein halbes Jahr zurück. Im November 2019 wurden die Kosten pro Portion auf 2,50 Euro angehoben, ab dem 1. August steigen sie nun auf 2,95 Euro pro Portion.

Im Zuge dessen erhöht sich auch der Zuschuss, den die Eltern zum Essengeld zahlen müssen. Einer entsprechend angepassten Essengeldsatzung hat die Gemeindevertretung Planetal in ihrer jüngsten Sitzung zugestimmt, wie Planetals Bürgermeisterin Karin Commichau auf Nachfrage bestätigt.

Erhöhung sorgt für Unmut

Demnach müssen die Eltern künftig zwei statt bisher 1,80 Euro zuzahlen. Das sorgt für Unmut, wie im Gespräch mit Franziska Block deutlich wird. Sie ist selbst Mutter eines Kindes, das die Kita in Dahnsdorf besucht und außerdem Vorsitzende des gemeindeeigenen Kita-Ausschusses.

Sie erzählt, dass der Caterer – die Firma Boss Sicherheitsdienste und Service – die Eltern Ende Juni in einem Rundschreiben über die Preiserhöhung informiert habe. Der Anstieg werde mit der allgemeinen Preisentwicklung unter anderem in den Bereichen Versicherung, Energiewirtschaft, Lebensmitteleinkauf und Mindestlohn gerechtfertigt und sei nötig, um die Wirtschaftlichkeit zu bewahren.

„Die letzte Erhöhung ist noch nicht lange her und man muss auch bedenken, dass manche Eltern mehrere Kinder in der Kita haben“, macht Franziska Block deutlich. „Das ist einfach eine zusätzliche finanzielle Belastung, die uns auch vor dem Hintergrund Sorge bereitet, dass die Kita-Beiträge künftig generell steigen sollen.“

Man habe das Gefühl, dass das Amt an die Firma Boss gebunden sei, weil sie auch die Schulküche in Niemegk betreibt und man das Unternehmen fördern wolle. „Dass wir das abnicken müssen, weil es keine andere Möglichkeit der Mittagsversorgung gibt“, sagt Franziska Block weiter. „Aber wir können nicht alles hinnehmen, schließlich geht es auch um unseren Geldbeutel.“

Im Februar 2019 ist die Kita mit dem Qualitätssiegel der Gesellschaft für Evaluation in Kindertageseinrichtungen (Ektimo) ausgezeichnet worden. Quelle: Josephine Mühln

Natürlich würden alle Eltern wollen, dass ihre Kinder gutes Essen bekommen, sagt Block. Dennoch seien die Meinungen über die Versorgung von Boss unterschiedlich, manche Eltern würden sich eine Veränderung wünschen. „Wir verstehen, dass die Lebensmittel – auch im Zuge der Corona-Krise – teurer werden, trotzdem bleibt ein bitterer Beigeschmack“, sagt Franziska Block.

Ende des vergangenen Jahres wurde unter den Eltern eine Umfrage zur Versorgung in der Kita durchgeführt. Daran haben sich 26 Eltern beteiligt. Die Mehrheit habe sich für eine komplette Vollverpflegung ausgesprochen, mit Frühstück, Vesper und Mittag, berichtet Block. Außerdem für eine Küchenkraft, die vor Ort kochen könnte. Aber dafür sei die Küche zu klein. Das hätte man beim geplanten Kita-Anbau bedenken sollen.

„Wir wollen vertrauensvolle Ansprechpartner für alle Eltern bleiben und deren Anliegen nachgehen. Schließlich sitzen wir alle in einem Boot. Wir haben einfach Bammel, was noch alles an Kosten auf uns zukommt in den nächsten Jahren.“

Der langfristige Wunsch sei daher, sich umzuhören und auch andere mögliche Anbieter für die Mittagsversorgung in Augenschein zu nehmen, sagt die Vorsitzende des Kita-Ausschusses.

Wie aus der Beschlussvorlage zur Sitzung der Gemeindevertreter hervorgeht, sei dem Amt Niemegk Mitte Juni „die zwingende Notwendigkeit einer Preiserhöhung ab 1. August 2020“ angekündigt worden. Die Firma Boss hat bislang nicht auf die MAZ-Anfrage zur Thematik geantwortet.

Von Josephine Mühln