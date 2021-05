Garrey

Jeden Freitag gehts in Garrey um die Wurst. Und das ist in diesem Fall nicht im übertragenen Sinn gemeint, sondern ganz wörtlich. Denn immer freitags um 11.30 Uhr hält in Garrey ein Verkaufswagen der Fleischerei Knoll aus Zahna im benachbarten Sachsen-Anhalt.

Sarah Winkler ist an diesem Freitag die Erste in der Schlange. „Manchmal stehen hier viele Leute“, sagt die junge Mutter. Sie nutze das mobile Angebot regelmäßig. „Jetzt durch Corona und mit einem Baby zu Hause besorge ich mir auf diesem Weg gerne frische Lebensmittel.“

Niemegk und Wittenberg als Anlaufstellen

Sonst fahre sie zu einem Supermarkt nach Niemegk, Bad Belzig oder auch Wittenberg, erzählt Sarah Winkler weiter. „Man versucht das zu verbinden, wenn man dort ohnehin etwas zu erledigen hat. Trotzdem ist es gut, dass der Fleischer zwischendurch noch mal kommt – dann reicht man eher übers Wochenende.“

In der Zwischenzeit hat sich auch Gabi Eissenberger dazugesellt und wartet auf das vertraute Hupen des Verkaufswagens. Für sie seien ebenfalls Niemegk oder Wittenberg die nächsten Anlaufstellen um einzukaufen, sagt die Garreyerin. „Ich bin noch mit einem eigenen Auto mobil, das ist ein großer Vorteil – möge das noch lange so bleiben.“

Garrey gehört zu den äußerst idyllisch gelegenen Dörfern im Hohen Fläming. Quelle: Lars Sittig

Gabi Eissenberger war es auch, die im Garreyer Dorfblatt dafür geworben hat, noch einen weiteren mobilen Bäcker ins Dorf zu holen. „Früher ist dienstags und donnerstags ein Bäcker gekommen, jetzt kommt der Wagen nur noch donnerstags“, berichtet Gabi Eissenberger.

„Es hätte nun die Möglichkeit gegeben, dass zusätzlich die Bäckerei Wangerin aus Dietersdorf auf einer ihrer Touren auch bei uns Halt macht – mittwochs oder freitags. Aber es hat leider keine Rückmeldungen zu diesem Vorschlag gegeben.“

Lesen Sie auch: Die Garreyer wollen keine neuen Windkraftanlagen

Garrey steht exemplarisch für viele andere Dörfer im Hohen Fläming und generell im ländlichen Raum. Immer mehr Geschäfte haben in den vergangenen Jahren geschlossen, nicht wenige davon, weil ihre Betreiber keinen Nachfolger fanden. Umso mehr gewinnen daher mobile Angebote wie die der Fleischerei Knoll wieder an Bedeutung.

„Die Rouladen sind fantastisch und auch die selbstgekochten Wildgerichte sind klasse“, berichtet Gabi Eissenberger. „Und wenn man etwas Bestimmtes haben möchte, dann ruft man vorher an – und bekommt es mitgebracht.“ Auch die gepfefferte Salami sei köstlich, ebenso wie die eingelegten Schnitzel. „Und alles in unterschiedlichen Mengen abgepackt.“

Freitagstour treu geblieben

Aber damit nicht genug. Auch eine Auswahl an Milchprodukten, Eier, Salate sowie Mehl und Zucker hat der Verkaufswagen an Bord. „Da kann man sich schon ganz gut eindecken“, lautet das Fazit der Kunden.

Deren Euphorie ist nicht zuletzt Monika Storch geschuldet. Sie war bis zu ihrem Ruhestand 41 Jahre lang in der Fleischerei Knoll tätig und die ganze Woche mit ihrer mobilen Theke unterwegs. So ganz aufhören wollte sie damit nicht – also ist die inzwischen 68-Jährige ihrer Freitagstour treu geblieben.

Lesen Sie auch: Brandschützer begrüßen roten Neuzugang

„Wir haben nach der Wende mit den Fahrten angefangen und seitdem viel erlebt“, erzählt Monika Storch. „Zunächst noch mit einem Hänger, der immer voll beladen war. Das Notstromaggregat durfte nicht fehlen, es musste an jeder Station ausgeladen werden – das war schon auch eine schwere Zeit“, erinnert sich die Verkäuferin.

Sie erzählt lachend von den unterschiedlichsten Pannen, die sie über die Jahre erlebt hat. Von platten Reifen bis hin zu Glatteis, bei dem sie die Kunden anschieben mussten. „Aber ich würde den Job immer wieder machen, die Kunden waren stets sehr dankbar – und sind es bis heute“, sagt Monika Storch.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Sie habe regelmäßig Postkarten bekommen oder kleine Präsente zu Weihnachten. „Das Verhältnis ist sehr herzlich, viele Kunden kenne ich seit Jahren, da fühlt man sich verbunden“, erzählt die 68-Jährige weiter. Und inzwischen würden auch vermehrt jüngere Leute das Angebot nutzen, hat sie beobachtet.

Von Josephine Mühln