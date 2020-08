Niemegk

Nur wenig geht noch, heißt es am Freitag, 7. August, bei der Abfallwirtschaft Potsdam-Mittelmark (APM). Das Service-Zentrum in Niemegk sowie die APM-Wertstoffhöfe in Niemegk, Teltow und Werder/ Havel sind an dem Tag ab 12 Uhr nicht telefonisch erreichbar.

Der Grund ist ein geplanter Stromausfall. „Für wichtige und komplexe Bauarbeiten an der hauseigenen Stromversorgung muss unser ganzes EDV-System mit allen Vernetzungen heruntergefahren werden“, erklärt Mona Belz von der APM-Betriebsleitung auf Nachfrage der MAZ.

Keine Kommunikation möglich

„Dadurch sind auch alle unsere Wertstoffhöfe betroffen, weil diese telefonisch und für die Waagen im EDV-System eingebunden sind“, so Belz.

Kunden sollten sich daher darauf einrichten, dass es ab Freitagmittag in der Verwaltung sowie im Service-Zentrum und den drei Wertstoffhöfen nicht möglich ist, Anrufe, E-Mails oder Telefaxe entgegenzunehmen.

Wertstoffhöfe mit Einschränkung offen

Die Wertstoffhöfe bleiben zwar geöffnet. „Doch können sie zu den üblichen Öffnungszeiten nur die gebührenfreien Abfälle annehmen“, erklärt Mona Belz. Gebührenfreie Abfälle sind ausschließlich Elektro-Altgeräte, Leuchtstoffröhren und Energiesparlampen, Pappe/Papier, Sperrmüll von Haushalten, CDs/DVDs, Schadstoffe, Druckerpatronen, Tonerkartuschen sowie Metallschrott und Altkleider.

Von den Bauarbeiten und der Stromabschaltung nicht betroffen sind die reguläre Abholtermine in den Orten. Sie finden wie gewohnt statt.

Über alle aktuellen Dinge, die die Abfallentsorgung betreffen, informiert APM auf der Internet-Seite unter www.apm-niemegk.de.

Von Thomas Wachs