Ziesar/Niemegk

Die Jahreszeiten – das ist der regelmäßige Zyklus des Lebens, die endlose Wiederkehr eines natürlichen Rhythmus in einer endlosen Zeit, sie versinnbildlichen das Werden und Vergehen, Wachsen und Reifen, Vergänglichkeit und Erneuerung.

Mit „Die vier Jahreszeiten“ präsentiert das Brandenburgische Konzertorchester Eberswalde am Samstag, 5. März, um 16 Uhr im Glassaal der Burg Ziesar sowie am Sonntag, 6. März, um 16 Uhr im Kulturhaus Niemegk einen Streifzug durch diesen ewigen Rhythmus. Antonio Vivaldis „Jahreszeiten“ gehören dabei zu den bekanntesten Werken des klassischen Repertoires.

Konzertorchester spielt in Ziesar und Niemegk

Lautmalerisch zeichnet er dort das Jahreszeitensonett eines unbekannten Dichters – vielleicht Vivaldi selbst? – nach. Aber auch andere Komponisten wie Johannes Brahms, Felix Mendelssohn Bartholdy oder Johann Strauß haben sich mit den „Jahreszeiten“ beschäftigt und erklingen in diesem frühlingshaften Konzert.

Das Eberswalder Ensemble unternimmt mit dem Publikum eine Reise durch die schönsten Naturvertonungen der Musikwelt, begleitet durch leidenschaftlich-romantische Arien und Lieder der Sopranistin Georgia Tryfona.

Karten und weitere Informationen für das Konzert in Ziesar gibt es in der Burg Ziesar, 03 38 30/127 35. Karten für das Gastspiel in Niemegk gibt es in Hausigs Blumeneck in Niemegk: 033843/513 76 und an der Touristinfo Bad Belzig: 033841/949 00.

Von MAZonline