Nach Kuhstallbrand in Schlalach: Veterinäramt des Kreis fordert schärfere Sicherheitskontrollen für Tierhalter     

Schlalach

Auch einen Tag nach dem verheerenden Brand im Melkstall des Agrarbetriebes in Schlalach bleibt die Situation dort angespannt und kompliziert. Der gesamte Melkstand und ein vom Feuer zu großen Teilen beschädigter Stall können nicht mehr genutzt werden.

„Wir können von sehr großem Glück reden, dass durch das Feuer im Melkstand nur drei Kühe direkt ums Leben kamen“, sagt Sandra Reimann, Tierärztin vom Veterinäramt der Kreisverwaltung Potsdam-Mittelmark, am Donnerstag gegenüber der MAZ.

Das sei unter anderem dem umsichtigen Handeln der Mitarbeiter des Betriebes zu danken. „Sie konnten die übrigen der insgesamt 65 Kühe dieses Stalles schnell noch nach draußen bringen“, so Reimann. Das Feuer war ausgebrochen im zentralen Melkstand, als dort gerade mehrere Tiere gleichzeitig automatisch gemolken wurden.

Vier Tiere eingeschläfert

Die Doktorin war noch am Mittwoch sofort gemeinsam mit dem Tierarzt vor Ort, der den Bestand von insgesamt knapp 600 Rindern des Betriebes regelmäßig betreut. Er konnte weitere vier Tiere nur noch von ihren Qualen befreien, indem er sie eingeschläfert hat.

„Sie hatten zu starke Verbrennungen“, erklärt Sandra Reimann. „Bei solchen Verletzungen wären bei Menschen Hauttransplantationen erforderlich, die es bei Tieren so aber nicht gibt“, sagt die Veterinärin.

Kühe zum Teil unter Schock

Nach ihrer Einschätzung gehe es den zudem leichter verletzten fünf Kühen „ganz gut“. Das hätten Kontrollen des Haus-Tierarztes der Firma am Donnerstag ergeben. Auch habe der übrige Bestand das Brandgeschehen „relativ gut“ überstanden. „Zwar sind auch die nun umgesiedelten Tiere zum Teil unter Schock und angesichts der neuen Umgebung verunsichert“, so Reimann.

Beim Großbrand in der Milchviehanlage Schlalach wurden zum Glück nur sehr wenige der insgesamt fast 600 Tiere getötet oder verletzt. Quelle: FFW Niemegk

„Wir konnten jedoch keine größeren Lungenprobleme erkennen, weil der starke Rauch des Feuers zum Glück nicht in die Richtung der übrigen Stallanlagen auf dem Gelände gezogen war“, berichtet die Tierärztin der Kreisverwaltung.

Probleme bleiben jedoch, weil die regelmäßig zum Melken vorgesehenen rund 300 Kühe durch die komplette Zerstörung der automatischen Melkanlage nicht mehr dort zweimal täglich versorgt werden können. „Die betroffenen Tiere konnten in einen anderen Betrieb in der Nachbarschaft vermittelt werden“, erklärt Sandra Reimann. Details nannte sie nicht.

Betriebsleiter muss viele Probleme lösen

Der Schlalacher Betriebsleiter, Klaus Fischer, war den Tag über immer wieder mit Beratungen und Gesprächen befasst zur Lösung diverser Probleme in Folge des Großbrandes. Gegenüber der MAZ kündigte er am Donnerstagnachmittag Information zur aktuellen Lage „zu einem späteren Zeitpunkt“ an.

In einem spontanen Brief an den Kreisbauernverband mit Sitz in Ragösen hat Potsdam-Mittelmarks Amtstierärztin Felicitas Taugner indes die Mitgliedsbetriebe jetzt aufgerufen, bei der Tierhaltung in Ställen stärker auf sichere Technik zu achten.

Beim Brand in der Milchviehanlage des Agrarbetriebes Schlalach waren die Löschkräfte am Mittwoch bis zum Nachmittag im Großeinsatz. Quelle: Thomas Wachs

Anlass seien die zwei Vorfälle innerhalb von zehn Tagen allein in der Fläming-Region, wo es wohl aufgrund von Defekten zu Notlagen auch für die Tiere gekommen ist. So war es vor dem Großbrand vom Mittwoch in Schlalach gerade erst am 12. Juli bei Zixdorf zu einem kleineren Brand in einem Schweinestall gekommen. Dort soll es ein technisches Problem in der Strom-Anlage gegeben haben.

Behörde will Kontrollen verschärfen

„Als Behörde müssen wir künftig wohl bei unseren Kontrollen noch stärker darauf achten, dass die Betriebe Notfallpläne haben und auch alle Beschäftigten darauf eingewiesen sind“, erklärt Felicitas Taugner der MAZ. Zwar seien laut Tierhalterverordnung Notstromaggregate vorgeschrieben, um Anlagen zur Belüftung, Kühlung und Bewässerung bei Havarien weiter laufen lassen zu können. Doch obliege die technische Kontrolle nicht dem Veterinäramt, sondern liege vor allem in der Verantwortung der Betriebe selbst.

Hitze wird neue Herausforderung

Wachsende Probleme sieht Sandra Reimann allgemein für die Branche, „weil immer mehr heiße Tage, wie wir sie auch dieses Jahr ja schon hatten, zur neuen Herausforderung für die Tierhaltung in Stallanlagen werden“.

Für Kühe und Schweine ende die Wohlfühltemperatur allgemein bei circa 20 Grad. Entsprechend immer wichtiger sein würden daher gut funktionierende Anlagen zur Lüftung und Bewässerung der Stallanlagen. „Einige Betriebe haben schon Lüfter und Sprinkleranlagen eingebaut“, erklärt Tierärztin Sandra Reimann.

Von Thomas Wachs