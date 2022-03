Naturparkzentrum Raben lädt zu Subbotnik im Garten der Sinne

Raben

Im Garten der Sinne am Naturparkzentrum Hoher Fläming in Raben ist ein Frühjahrsputz nötig. Daher lädt der Naturparkverein alle Freunde des Naturparkzentrums zum Arbeitseinsatz ein.

„Vor Saisonbeginn stehen dort Reparatur- und Pflegearbeiten auf dem Plan, für die neben der täglichen Arbeit im Naturparkzentrum die Zeit fehlt“, heißt es von den Akteuren. So sollen das Dach vom Lehmofen und das Tomatendach repariert, die Kräuterprärie gepflegt sowie Gehölze beschnitten und auch Holz gehackt werden.

Belohnung mit Suppe und Würstchen

„Das Team des Naturparkzentrums freut sich über fleißige Helfer“, heißt es in der Einladung. Zur Belohnung locken die Gastgeber mit Kürbissuppe und Wildbratwürsten als Stärkung. Zur Planung wird um Anmeldung gebeten.

Der Arbeitseinsatz findet statt am 2. April von 10 bis 16 Uhr am Naturparkzentrum, Brennereiweg 45, in Raben. Anmeldung unter 033848/60004 oder per E-Mail über info@flaeming.net.

Von MAZ-Online