Meist fliegen sie unentdeckt in der Dunkelheit: Fledermäuse. Dennoch sind sie sagenumwoben. Interessierte können ihre Spur am Wochenende in der historischen Altstadt von Niemegk aufnehmen. Die Naturwacht „Hoher Fläming“ lädt in Kooperation mit Getränkehändler Bodo Höhne ein.

Bei der abendlichen Erkundung erfahren die Teilnehmer etwas über die Lebensgewohnheiten, Besonderheiten und den Nutzen der kleinen „Ungeheuer“. Sie sollen aber auch selbst aktiv werden: Los geht es am Sonnabend, 20 Uhr, am Fuß des Wasserturmes, in dem sich das Brausemuseum befindet.

Das Großes Mausohr ist in Kellergewölben zu finden . Quelle: dpa

Nach einem Einführungsvortrag werden die Tiere mit dem Bat-Detektor aufspüren und sie vielleicht bei der Kastenkontrolle ausfliegen sehen, einer Biologin beim Netzfang über die Schulter schauen und ein luxuriöses Sommerquartier bauen. Danach wird das Publikum die kleinen „Flugsaurier“ lieb gewonnen haben und unbedingt einen selbst gebastelten als Souvenir nach Hause nehmen wollen, heißt es in der Ankündigung.

Zum Abschluss ist noch ein kleines Picknick (das selbst bezahlt werden muss) am Feuer vorgesehen, um sich über das Erlebte austauschen zu können. Es wird empfohlen, für Mückenschutz zu sorgen.

Naturparkzentrum Raben, 033848 / 6004

