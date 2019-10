Garrey

Die Dorfbewegung Hoher Fläming lädt zum nächsten Netzwerktreffen ein. Am Mittwoch, 16. Oktober, steht in Garrey das Thema „Möglichkeiten der Mitbestimmung zur Zukunft unserer Dörfer“ auf der Tagesordnung für alle Interessierten.

Referenten sind an dem Abend Christiane Lorey aus Marzahna, Siegfried Frenzel aus Neuendorf, Wolfgang Lubitzsch aus Garrey und Ralf Rafelt aus Groß Marzehns.

Sie begleiten auch einen Workshop zum Thema „Demokratie von unten und Demokratie von oben“ Beleuchtet werden soll, wie sich Akteure am gesellschaftlichen Leben in den Dörfer beteiligen können, wie Ortsbeiräte aufgestellt sind und welche Rechte und Pflichten so haben. Betrachtet werden soll gemeinsam auch, wie die Mitbestimmung im Wendejahr 1989 aussah und was daraus geworden ist.

Erörtert werde zudem, wie bürgernahe Politik sowie offener Dialog funktionieren können und wie sich die Einwohner bürgernahe Politik und die Zusammenarbeit mit den gewählten Vertretern der Ortsbeiräte und Gemeindevertretungen vorstellen.

Das Arbeitstreffen beginnt Mittwoch, 19 Uhr, im Dorfsaal „Zum weißen Raben“ in Garrey, Dorfstraße 10.

Anmeldung und Information bei Ralf Rafelt unter 033848/60019 oder per E-Mail unter hoherflaeming@lebendige-doerfer.de.

Von MAZ