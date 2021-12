Neue Eigentümer schmieden Pläne für alte Kuhställe in Dahnsdorf

Dahnsdorf

Die Milchviehhaltung in Dahnsdorf ist längst Geschichte. Was nicht heißt, dass sich mit den vergleichsweise zentral gelegenen und großen Rinderställen noch etwas anfangen lässt. Die Umnutzung soll jetzt per Bebauungsplan vorbereitet werden.

Das ist das Anliegen zwei Eigentümern, die jeweils einen Teil des Geländes vom bisherigen holländischen Besitzer erworben haben und damit durchaus unterschiedliche Pläne verfolgen. Tierhaltung spielt indes keine Rolle mehr. Es sind die Namso-GmbH aus Berlin-Spandau und die ortsansässige Kulturschaffende Marie Golüke. „Als Nachbarn wollen wir eine Dach-Gesellschaft gründen, die sich um die planerischen Grundlagen kümmert“, berichten die beiden.

Förderung der Planung wird beantragt

Vor der Revitalisierung der ehemaligen Gewerbebrachen neben dem Lager des I & M-Baustoffhandels braucht es formell die Beteiligung von Bürgern und Behörden. Für den Prozess der Planung müssen 50.000 bis 100.000 Euro kalkuliert werden. Im besten Fall wird die Hälfte gefördert. Die Aussichten sind dem Vernehmen nach nicht schlecht.

Es gibt neue Pläne für die ehemaligen Kuhställe in Dahnsdorf. Marie Golüke will sie als Kreativräume nutzen. Beim Festival für Freunde haben sie sich schon bewährt. Quelle: René Gaffron

„Die Namso-GmbH gibt es erst seit drei Jahren. Doch der eigene Erfolg und der unserer Kunden bringt es mit sich, dass wir auf Expansionskurs gehen müssen“, sagt Unternehmer Ömir Sakaoglu. Sein Geschäftsfeld ist das Lagern von vergleichsweise kleinen Mengen der Produkte von Startups, die dann verpackt und versendet werden müssen. Fünf, in Spitzenzeiten zehn, Kollegen sind damit befasst. „In Spandau haben wir ein 2500-Quadratmeter-Quartier gemietet“, heißt es. Doch wird die Kapazität wohl knapp und der Mietpreis eher steigen, lautet die Prognose.

Offerte im Internet weckt Interesse

Deshalb hat sich die Namso-GmbH überall im Märkischen nach Alternativen umgesehen und ist schließlich auf die im Internet angebotenen Hallen aufmerksam im Hohen Fläming geworden. In Dahnsdorf sind sie 2100 und 2400 Quadratmeter groß, müssten sowohl für das Depot als auch für die Arbeitsplätze noch hergerichtet werden. Personal könnte gewiss teilweise vor Ort akquiriert werden.

Ömür Sakaoglu ist Geschäftsführer der Namso-GmbH. Sie plant eine Ansiedlung in der ehemaligen Milchviehanlage Dahnsdorf Quelle: Privat

„Wir sind nicht Händler wie Amazon & Co, sondern Dienstleister für Hersteller mit meist noch kleinen Produktionsumfängen“, berichtet Ömir Sakaoglu. Soll heißen: Es wird keine eigene Flotte an Lieferwagen durch den Ort rollen, sondern 50 bis 100 Pakete am Tag nehmen die DHL, Hermes und DPD-Kuriere mit, wenn sie ihre übliche Runde im Ort drehen.

Lärm-Belastung wird untersucht

Die von Helmut Köppke (SPD) angesprochene Problematik wird während der Planung noch genau untersucht, wie der Niemegker Amtsdirektor Thomas Hemmerling versichert. „Wir würden das Vorhaben natürlich nicht gegen den Willen des Dorfes in Angriff nehmen“, so der Investor.

Was Marie Golüke mit ihrem 6000-Quadratmeter-Grundstück anfangen will, davon haben die Einheimischen gewiss eine Vorstellung.

Schon erprobt:; die Bühne im alten Stall in Dahnsdorf. Sie soll dauerhaft genutz werden. Quelle: René Gaffron

Denn seit zehn Jahren geht buchstäblich in ihrer Regie jeweils an einem Wochenende im Sommer das Festival für Freunde über die Bühne undhat sich vom angestammten Rittergut dieses Gelände erobert. „Diese Atmosphäre, bei der sich jeder künstlerisch ausprobieren kann, wo sich Stadt und Land begegnen, wollen wir gern dauerhaft etablieren“, sagt sie.

Künstlerin mit viel Enthusiasmus

Zwei Ställe, 60 x 15 Meter, groß und ein Mittelgebäude haben viel Potenzial, sagt die 33-Jährige, sieht in einem eine Galerie, im anderen einen Platz für Theater und Performances. „Das Interesse, dieses Potenzial mit zu nutzen, ist breit gestreut“, lässt sich Marie Golüke nicht von der großen Aufräumarbeit schrecken, sondern inspirieren. Dass es nicht ohne Fördergeld gehen wird, ist ihr bewusst.

Obwohl es im mittleren Gebäude noch einen Milchkessel gibt, die Kühe kehren nicht mehr in die Ställe zurück.

Von René Gaffron