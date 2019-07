Locktow

Planetals neu gewählte Gemeindevertreter kommen am Donnerstag zu ihrer ersten Sitzung nach der Konstituierung zusammen. Als Bürgermeisterin weiterhin an der Spitze steht Karin Commichau, sie war bei der vergangenen Kommunalwahl ohne Gegenkandidaten angetreten.

Unter den insgesamt zehn Gemeindevertretern sind jedoch auch ein paar neue Gesichter. 18 Bewerber hatten für die Sitze kandidiert.

Vier neue Gemeindevertreter

Neben Karin Commichau gehören Sonja Welykanowycz aus Locktow, Joachim Zobel, Christian Hoffmann, Helmut Köppke, Walter Wieland – alle aus Dahnsdorf – sowie Ellen Ortmann-Sternberg aus Kranepuhl dem Gremium an.

Neue Vertreter sind Harald Lacher aus Kranepuhl, Mandy Belitz-Karsch aus Dahnsdorf sowie Joachim Schulz und Ulf Thiele – beide aus Mörz.

>>> Mehr zum Thema: Seit 21 Jahren Bürgermeisterin für alle

Für die einzelnen Ortsbeiräte fanden sich ebenfalls genügend Bewerber, sodass jedes Dorf eine dreiköpfige Vertretung hat.

In Locktow übernehmen diese Aufgabe erneut Karin Commichau – die fortan auch als Kinder- und Jugendbeauftragte fungiert –, Sonja Welykanowycz als alte und neue Ortsvorsteherin sowie Ilona Lips als Stellvertreterin.

Neuer Ortsvorsteher in Mörz

In Mörz wurde Gerd Korup nicht nur erstmals in den Ortsbeirat, sondern auch zum neuen Ortsvorsteher gewählt. Sein Stellvertreter ist Ulf Thiele. Das Trio komplett macht schließlich Joachim Schulz, zusätzlich in der Funktion des Kinder- und Jugendbeauftragten.

Marian Zobel ist der Neuzugang des Dahnsdorfer Ortsbeirates und zugleich Kinder- und Jugendbeauftragter. Er setzt sich künftig zusammen mit Joachim Zobel als Ortsvorsteher und dessen Stellvertreter Christian Hoffmann für die Belange des Dorfes ein.

>>> Lesen Sie auch: Dahnsdorfer demonstrieren für Kirchenrettung

Wie auch in Locktow, besteht der Ortsbeirat von Kranepuhl aus einem weiblichen Trio. Für die Funktion der Ortsvorsteherin wurde Luise Böhm gewählt, ihre Vertretung übernimmt Michaela Uhlendorf. Sie ist erstmals im Ortsbeirat dabei und künftig auch Kinder- und Jugendbeauftragte. Die Dritte im Bunde ist Kerstin Bullerdieck.

Karin Commichau ist froh, dass sowohl die Gemeindevertretung als auch die Ortsbeiräte personell so gut aufgestellt sind. „Mit jüngeren, mittleren und älteren Abgeordneten“, sagt die 68-Jährige. Sie wünsche sich nun auch weiterhin eine lösungsorientierte Zusammenarbeit zwischen der Amtsverwaltung und den Kommunalpolitikern.

Info: Gemeindevertretersitzung Planetal am Donnerstag ab 19 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in Locktow. Beraten werden soll unter anderem über den B-Plan „ Locktow Nr. 1“.

Von Josephine Mühln