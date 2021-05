Niemegk

Was lange währt, wird endlich gut: Auf den Wunsch vieler Niemegker nach einer zweiten Hausarztpraxis für das Amtsgebiet trifft diese Weisheit allemal zu. Am Mittwoch war der Moment nun endlich gekommen, Jens Ringel und sein Team haben in den Räumlichkeiten der ehemaligen Praxis von Gerlinde Wandel ihre Arbeit aufgenommen.

Um den Internisten und Nephrologen gebührend zu begrüßen, hat sich gemeinsam mit Amtsdirektor Thomas Hemmerling und Bürgermeister Hans-Joachim Linthe ein kleines Empfangskomitee auf den Weg zum Kirchplatz gemacht. Gemeinsam wurden Willkommensgeschenke überreicht und auf den Neustart angestoßen.

Präsentkorb überreicht

So brachte Thomas Hemmerling dem Praxisteam im Namen des Amtes einen Präsentkorb mit Spezialitäten aus Niemegk mit und bedankte sich für das Engagement des Arztes in der Stadt. „Es ist mir eine Ehre, Sie an diesem traditionsreichen Standort begrüßen zu dürfen“, sagte er.

Auch Hans-Joachim Linthe äußerte seine Freude darüber, dass die Räumlichkeiten nun wieder zu neuem Leben erweckt werden. „Ich hätte nicht gedacht, dass wir das noch erreichen“, gestand er.

Zur Einweihung haben Jens Ringel und sein Team allerlei Präsente bekommen. Der Arzt hat eine Außenstelle seines Diamedicums in Niemegk eröffnet. Quelle: Josephine Mühln

Die Garreyerin Gabi Eissenberger und Hans-Joachim Linthe hatten im November 2019 eine große Kundgebung auf dem Kirchplatz organisiert. Gemeinsam mit gut 100 Gleichgesinnten demonstrierten sie gegen die Schließung der Hausarztpraxis, in der bis zu diesem Zeitpunkt die Ärztin Larissa Matweiko tätig war.

„Es gibt hier viele Leute, die auf Sie warten. Mit dem Start Ihrer Praxis wird endlich eine Lücke geschlossen“, sagte Gabi Eissenberger am Mittwoch an Jens Ringel gewandt. „Wir sind dankbar, dass Sie diesen Schritt gegangen sind – wir brauchen diese Praxis vor Ort“, ergänzte Karin Commichau, die in ihrer Position als Amtsausschussvorsitzende zu den Gratulanten zählte.

Letzte Arbeiten notwendig

Jens Ringel zeigte sich seinerseits sichtlich überwältigt von so viel Zuspruch und Interesse. „Ich freue mich, dass Sie sich freuen, dass wir da sind“, sagte er. Er wünsche allen eine gute gemeinsame Zeit und warb für eine offene Kommunikation miteinander.

Noch ist die Praxis zwar nicht vollständig fertig, aber die großen Bau- und Renovierungsarbeiten der vergangenen Monate sind abgeschlossen und die ersten Patienten können behandelt werden. Spätestens bis zum Sommer solle dann aber alles erledigt sein, sagt Jens Ringel.

Denn am 1. Juli kommt seine Kollegin Larissa Matweiko zurück in die Stadt und praktiziert künftig in der neuen Praxis, die unter dem Namen „Diamedicum Niemegk-Bad Belzig MVZ“ firmiert. Unterstützung bekommt Matweiko von einer weiteren Ärztin für Innere Medizin, die in Niemegk hausärztlich arbeiten wird, wie Jens Ringel erzählte. Er selber werde ab dann wieder vornehmlich in seinen Praxen in Bad Belzig und Potsdam tätig sein.

„Als Gerlinde Wandel damals ausgeschieden ist, haben wir in unserer Zweitpraxis in Bad Belzig ihre Diabetiker übernommen“, erzählte Jens Ringel. „Und da wurde der Wunsch nach einer hausärztlichen Versorgung hier mit der Zeit immer lauter. Zusammen mit den Schwestern habe ich mich schließlich dazu entschieden, den Betrieb in Niemegk zu ermöglichen.“

Außerdem habe er bei der Entscheidung für den Standort große Unterstützung von Bürgermeister Hans-Joachim Linthe erfahren, sagte der Mediziner weiter. „Und er hat mir am Ende keine Wahl mehr gelassen“, ergänzte er lachend.

Das Praxisteam besteht künftig aus zwei Ärzten und fünf Pflegekräften. Man habe eine Kapazität für die Versorgung von etwa 900 Patienten, sagte Jens Ringel. „Das ist zumindest unser erstes Ziel – und wie es weitergeht, muss man in der Zukunft schauen.“

Nach der kleinen Eröffnungsrunde am Mittwoch ging es für Jens Ringel und die Schwestern dann auch direkt weiter: Es galt, 68 Männer und Frauen aus den Reihen der Ortsfeuerwehren des Amtes gegen das Corona-Virus zu impfen.

Von Josephine Mühln