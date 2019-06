Schlalach

Die Serie schwerer Diebstähle hält an in Orten des Hohen Flämings. Groß war der Schreck am Samstagmorgen nun für den Besitzer eines fast neuen Autos, das über Nacht in Schlalach verschwunden ist.

Der Opel Insignia, Baujahr 2018, mit dem amtlichen Kennzeichen PM – XK 130 war vor dem Wohnsitz des 52-jährigen Geschädigten gestohlen worden. Dies geschah zwischen Freitag, 18 Uhr, und Sonnabend, 9 Uhr.

Eine Fahndung zu dem Fahrzeug ist eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen übernimmt die Kriminalpolizei.

Sie Sucht möglich Zeugen. Wer Beobachtungen zum Sachverhalt oder zu Tatverdächtigen gemacht hat, gibt diese Hinweise bitte weiter an die Polizeiinspektion Brandenburg unter: 03381/5600 oder über die Internetwache unter www.polizei.brandenburg.de.

Von Thomas Wachs